Трамп о нападении России на союзников США

«Я не думаю, что Россия будет нападать на других союзников. Мы позаботимся о том, чтобы этого не произошло», – заявил Трамп.

*** 20:52

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Владимира Путина о готовности к перемирию.

"Посланник Уиткофф ведет серьезные разговоры в Москве. Я получил известие, что в России все идет хорошо. Я надеюсь, что Путин и другие готовы положить конец этому кошмару. Путин сделал очень многообещающее заявление, но оно было не полным. Хотелось бы видеть прекращение огня со стороны РФ. Надеемся, что РФ поступит правильно. Я надеюсь встретиться и поговорить с Путиным".

По его словам, США обсуждают с Украиной территориальный вопрос, включая земли, которые будут потеряны Киевом по итогам войны. В контексте мирного урегулирования обсуждается также вопрос контроля над Запорожской АЭС, отметил Трамп.

"Мы бы хотели видеть прекращение огня со стороны России, и, знаете, мы не работали в темноте. Мы обсуждали с Украиной землю, участки земли, которые будут сохранены и утрачены, и все остальные элементы итогового соглашения. В этом замешана электростанция, знаете, очень большая электростанция (видимо, речь идет о Запорожской атомной электростанции).

Кому достанется электростанция, кому достанется то или это? Так что, понимаете, это непростой процесс. Но первый этап — это прекращение огня. Тем не менее многие отдельные вопросы уже были обсуждены. Мы обсуждали концепции территорий, потому что не хочется тратить время на прекращение огня, если оно ничего не будет значить. Поэтому мы говорим: "Вот что вы можете получить, а вот что — нет". Обсуждался вопрос НАТО и членства в НАТО, и все знают, каков ответ на это. Честно говоря, этот ответ известен уже 40 лет. Так что на самом деле многие детали итогового соглашения уже обсуждались. Теперь мы увидим, готова ли Россия. И если нет, это станет очень разочаровывающим моментом для всего мира", - cказал он.

Ранее Путин заявил, что идея перемирия с Украиной "правильная", но "есть вопросы, которые надо обсудить, в том числе с США", для чего он может созвониться с американским лидером Дональдом Трампом.