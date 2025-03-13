Трамп забирает Гренландию. НАТО не вмешивается
Соглашение по Гренландии произойдет, заявил президент США Дональд Трамп.
«Нам нужно это (присоединение Гренландии к США) для международной безопасности. Нам придется заключить соглашение по Гренландии», - сказал Трамп.
Ранее The Wall Street Journal писал, что Трамп серьезно настроен на присоединение Гренландии и не исключает, что это произойдет военным путем.
Представители американской администрации заявили, что открыты для предложений Дании об увеличении на острове американского контингента, а также о заключении контрактов с горнодобывающими компаниями из США, однако Трамп серьезен в своем желании обладать Гренландией и отказывается исключать военные пути ее приобретения. Один из собеседников отметил, что в Белом доме обсуждается, как Вашингтон может заполучить Гренландию.
March 13, 2025
Генсек НАТО Марк Рютте же заявил, что не хочет втягивать альянс в вопрос возможного присоединения Гренландии к США.
Трамп не забыл и про Канаду: «Мы тратим $200 млрд в год на субсидирование Канады. Канада работает только как штат. Граница - это искусственная линия, это не имеет смысла».