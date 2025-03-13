Ровшан Рзаев принял граждан в Кедабеке

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева и в соответствии с графиком приема граждан в городах и районах, который организуют руководители центральных органов исполнительной власти и других административных структур, 13 марта председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев принял граждан в Кедабекском районе. На приеме присутствовали в основном вынужденные переселенцы, временно размещенные в Кедабекском и Шамкирском районах.

Обращения граждан касались в основном предоставления жилых помещений специального назначения из государственного жилищного фонда, ремонта временных жилых помещений, определения размера единой ежемесячной денежной помощи, трудоустройства, осуществления Великого возвращения и других личных запросов.

Гражданам было еще раз напомнено, что улучшение условий жизни вынужденных переселенцев и повышение их занятости являются приоритетом социальной политики президента Ильхама Алиева, а также что первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяет особое внимание и заботу этой категории людей. Было подчеркнуто, что одной из важнейших задач, поставленных главой государства, является скорейшее возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные территории и их возвращение на родину, а также создание там безопасных и достойных условий проживания.

До сведения граждан доведено, что процесс возвращения продолжается успешно, и в этом поэтапном процессе особое внимание уделяется переселению тех, кто проживает в самых тяжелых условиях во временных поселениях. Часть вопросов, поднятых гражданами в ходе приема, была решена на месте. Остальные вопросы будут рассмотрена в кратчайшие сроки и доведены до сведения соответствующих государственных органов.