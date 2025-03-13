USD 1.7000
EUR 1.8519
RUB 1.9517
Подписаться на уведомления
Россия отказала США: перемирия не будет
Новость дня
Россия отказала США: перемирия не будет

Украина назвала свои «красные линии»

13 мартa 2025, 22:17 2615

Киев выступает против замораживания войны с Россией. Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал в эфире телемарафона.

«Мы очень четко говорили о том, что мы не пойдем на замороженный конфликт. Мы точно против, и здесь наши позиции с американскими партнерами полностью совпадают. Они также против замораживания конфликта, они против так называемого «Минска-3». Или каких-то договоренностей, как Будапештский меморандум. Все они, к сожалению, не сработали. Все это осознают. Все сделали свои выводы», - сказал Ермак.

«Эта встреча, я считаю, очень успешная встреча. Но это только начало. И перед нами большая работа. Главное, что Украина не в одиночестве, Украина с партнерами. Также с нашими европейскими партнерами мы на постоянной связи. Мы информируем их, что происходит», - добавил Ермак.

Он также отметил роль Европы в переговорном процессе между Украиной и Россией при участии США.

Тем временем украинские СМИ пишут, что на встрече в Джидде Украина, среди прочего, заверила американскую сторону, что Киев не согласится отказаться от членства в НАТО в рамках возможного мирного соглашения.

Информированный источник отметил, что встреча не предусматривала согласования позиции по большому соглашению, однако украинская сторона информировала американских партнеров о своих «красных линиях».

«Мы вопрос НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины он не может быть снят с повестки дня», – пояснил он.

Источник также пояснил, что во время переговоров проговаривались также другие ключевые для Украины позиции будущих переговоров.

«Для Украины есть красные линии, в частности, то, что не может быть никаких ограничений численности армии и не может быть никаких запретов относительно участия Украины [в международных организациях], в том числе в ЕС и НАТО. Вопрос [красной линии по] НАТО также прозвучал от Ермака, что Россия не должна иметь право вето», – заявил он.

США ужесточили санкции после отказа Путина
США ужесточили санкции после отказа Путина
00:13 75
Люди живут в руинах… но чиновникам не до них
Люди живут в руинах… но чиновникам не до них наш спецреп
13 мартa 2025, 23:30 840
Трамп: «Обама отдал Крым, Буш – Грузию, а я – ничего»
Трамп: «Обама отдал Крым, Буш – Грузию, а я – ничего»
13 мартa 2025, 23:42 736
Россия отказала США: перемирия не будет
Россия отказала США: перемирия не будет все еще актуально
13 мартa 2025, 17:39 12399
Алиев: «Армения готовится к новой войне»
Алиев: «Армения готовится к новой войне»
13 мартa 2025, 23:32 1275
Физули Мусаев дал показания против Олега Бакинского
Физули Мусаев дал показания против Олега Бакинского и такое бывает
13 мартa 2025, 23:17 1613
Путин: «Как мне сказали, так и произошло»
Путин: «Как мне сказали, так и произошло» ОБНОВЛЕНО 20:06
13 мартa 2025, 20:06 9658
Турция против Израиля: камень разбивает косу
Турция против Израиля: камень разбивает косу наша корреспонденция
13 мартa 2025, 14:18 4728
Зеленский: «Путин хочет продолжать убивать украинцев, но боится сказать Трампу»
Зеленский: «Путин хочет продолжать убивать украинцев, но боится сказать Трампу»
13 мартa 2025, 23:17 897
Пашинян об обсуждениях с Турцией по Сирии
Пашинян об обсуждениях с Турцией по Сирии
13 мартa 2025, 23:03 981
Украина назвала свои «красные линии»
Украина назвала свои «красные линии»
13 мартa 2025, 22:17 2616

ЭТО ВАЖНО

США ужесточили санкции после отказа Путина
США ужесточили санкции после отказа Путина
00:13 75
Люди живут в руинах… но чиновникам не до них
Люди живут в руинах… но чиновникам не до них наш спецреп
13 мартa 2025, 23:30 840
Трамп: «Обама отдал Крым, Буш – Грузию, а я – ничего»
Трамп: «Обама отдал Крым, Буш – Грузию, а я – ничего»
13 мартa 2025, 23:42 736
Россия отказала США: перемирия не будет
Россия отказала США: перемирия не будет все еще актуально
13 мартa 2025, 17:39 12399
Алиев: «Армения готовится к новой войне»
Алиев: «Армения готовится к новой войне»
13 мартa 2025, 23:32 1275
Физули Мусаев дал показания против Олега Бакинского
Физули Мусаев дал показания против Олега Бакинского и такое бывает
13 мартa 2025, 23:17 1613
Путин: «Как мне сказали, так и произошло»
Путин: «Как мне сказали, так и произошло» ОБНОВЛЕНО 20:06
13 мартa 2025, 20:06 9658
Турция против Израиля: камень разбивает косу
Турция против Израиля: камень разбивает косу наша корреспонденция
13 мартa 2025, 14:18 4728
Зеленский: «Путин хочет продолжать убивать украинцев, но боится сказать Трампу»
Зеленский: «Путин хочет продолжать убивать украинцев, но боится сказать Трампу»
13 мартa 2025, 23:17 897
Пашинян об обсуждениях с Турцией по Сирии
Пашинян об обсуждениях с Турцией по Сирии
13 мартa 2025, 23:03 981
Украина назвала свои «красные линии»
Украина назвала свои «красные линии»
13 мартa 2025, 22:17 2616
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться