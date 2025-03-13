Украина назвала свои «красные линии»

Киев выступает против замораживания войны с Россией. Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал в эфире телемарафона.

«Мы очень четко говорили о том, что мы не пойдем на замороженный конфликт. Мы точно против, и здесь наши позиции с американскими партнерами полностью совпадают. Они также против замораживания конфликта, они против так называемого «Минска-3». Или каких-то договоренностей, как Будапештский меморандум. Все они, к сожалению, не сработали. Все это осознают. Все сделали свои выводы», - сказал Ермак.

«Эта встреча, я считаю, очень успешная встреча. Но это только начало. И перед нами большая работа. Главное, что Украина не в одиночестве, Украина с партнерами. Также с нашими европейскими партнерами мы на постоянной связи. Мы информируем их, что происходит», - добавил Ермак.

Он также отметил роль Европы в переговорном процессе между Украиной и Россией при участии США.

Тем временем украинские СМИ пишут, что на встрече в Джидде Украина, среди прочего, заверила американскую сторону, что Киев не согласится отказаться от членства в НАТО в рамках возможного мирного соглашения.

Информированный источник отметил, что встреча не предусматривала согласования позиции по большому соглашению, однако украинская сторона информировала американских партнеров о своих «красных линиях».

«Мы вопрос НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины он не может быть снят с повестки дня», – пояснил он.

Источник также пояснил, что во время переговоров проговаривались также другие ключевые для Украины позиции будущих переговоров.

«Для Украины есть красные линии, в частности, то, что не может быть никаких ограничений численности армии и не может быть никаких запретов относительно участия Украины [в международных организациях], в том числе в ЕС и НАТО. Вопрос [красной линии по] НАТО также прозвучал от Ермака, что Россия не должна иметь право вето», – заявил он.