Трамп поручил военным заняться Панамой

Администрация президента США Дональда Трампа поручила военным разработать возможные сценарии усиления американского влияния на Панамский канал. Варианты действий варьируются от расширения сотрудничества с панамскими вооруженными силами до возможного использования военной силы. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в американском правительстве.

По информации двух высокопоставленных чиновников, в Пентагоне рассматриваются сценарии увеличения военного присутствия США в Панаме. Эта мера направлена на реализацию стратегии Трампа по возвращению Панамского канала под контроль Вашингтона. Возможность силового захвата канала, как отмечают источники, зависит от готовности панамских властей сотрудничать с США.

Глава Южного командования армии США Элвин Холси уже представил возможные стратегии министру обороны Питу Хегсету, сообщает NBC. Варианты предусматривают усиление американского контингента в регионе, который на данный момент насчитывает более 200 военнослужащих. Однако вторжение рассматривается как крайняя мера, которая может быть применена лишь в случае неэффективности других методов давления, отмечают источники.

Панамский канал находился под контролем США до конца XX века. В 1977 году тогдашний президент Джимми Картер подписал договор, согласно которому управление каналом переходило панамскому правительству с 2000 года. До 31 декабря 1999 года США сохраняли полный контроль над стратегически важным объектом.

Трамп считает передачу канала Панаме ослаблением позиций Вашингтона. Он неоднократно подчеркивал, что китайские компании за последние годы укрепили свое влияние в инфраструктуре канала, что, по его мнению, представляет угрозу для американских интересов.

В начале февраля Дональд Трамп выразил уверенность в том, что США смогут восстановить контроль над Панамским каналом. Госсекретарь Марко Рубио тогда указывал, что Вашингтон не удовлетворен условиями прохода американских судов через канал, особенно с учетом обязательств США по его защите в случае конфликта.

В марте, выступая перед Конгрессом, Трамп сообщил, что его администрация уже приступила к процессу возвращения Панамского канала. По его словам, крупная американская корпорация планирует приобрести оба порта, окружающие канал, а также связанные с ним стратегические объекты. Он подчеркнул, что Панамский канал «был построен американцами для американцев, а не для других».

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в феврале заявил, что его страна не намерена продлевать меморандум о взаимопонимании с Китаем, заключенный в рамках инициативы «Один пояс - один путь».