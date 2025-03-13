И про Иран не забыли

Администрация Дональда Трампа расширяет санкционные меры против Ирана, вводя ограничения в отношении министра нефти страны и ряда компаний, связанных с так называемым «теневым флотом» Тегерана. Данный флот используется для обхода международных санкций, позволяя Ирану продолжать экспорт нефти. Об этом сообщает Министерство финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в перечень «специально обозначенных граждан» министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада. В заявлении ведомства, которое приводит Bloomberg, отмечается, что Пакнежад «контролирует экспорт иранской нефти стоимостью в десятки миллиардов долларов и выделил вооруженным силам Ирана нефть на миллиарды долларов для дальнейшего экспорта».

Министерство финансов США также ужесточило контроль над «теневым флотом» Ирана. Под санкции попали суда, зарегистрированные под флагами разных стран, а их владельцы классифицированы как участники нефтяного сектора иранской экономики. В частности, в список добавлены 10 нефтяных и топливных танкеров, а также три буксира.

Дополнительно Государственный департамент США включил в санкционный список три компании, которые, по данным американской стороны, принимали сознательное участие в крупных сделках по покупке, продаже, транспортировке и сбыту иранской нефти и нефтепродуктов.

Санкции основаны на указе Дональда Трампа от января 2020 года, который ввел масштабные ограничения в отношении нефтяного и нефтехимического сектора Ирана. Эти меры стали уже третьим раундом санкций с момента подписания президентского меморандума о национальной безопасности от 4 февраля, положившего начало кампании «максимального давления» на Тегеран, отмечает Bloomberg.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов к прямым переговорам с США, но только в том случае, если Вашингтон прекратит политику давления и угроз в адрес Исламской Республики.

Дональд Трамп, несмотря на возобновление кампании «максимального давления», подчеркнул, что направил руководству Ирана письмо с предложением начать переговоры о новом соглашении, ограничивающем его ядерную программу. В 2018 году Трамп вывел США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), после чего переговорный процесс зашел в тупик.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее предупреждало, что Иран приближается к уровню обогащения урана, необходимому для создания ядерного оружия. Власти страны утверждают, что их ядерная программа носит исключительно мирный характер, однако США и их союзники настроены скептически к этим заявлениям.

Трамп неоднократно заявлял, что не позволит Ирану получить ядерное оружие и готов предпринять решительные шаги в случае отказа Тегерана от новой сделки. На Западе полагают, что наличие у Ирана ядерного потенциала может привести к угрозам в адрес Израиля, стран Персидского залива и спровоцировать региональную гонку вооружений.