Пашинян об обсуждениях с Турцией по Сирии

«Мне бы определенно хотелось, чтобы между Арменией и Турцией были установлены дипломатические отношения, открыта граница для железнодорожного и автомобильного транспорта, налажены прямые деловые связи.

Мир и добрые отношения нам нужны прежде всего в отношениях с соседями. Если мы не будем умышленно наносить урон этому процессу, то, по моему мнению, нормализация армяно-турецких отношений — это вопрос времени.

По вопросу Сирии и армян Сирии у нас были краткие обсуждения с Турцией, касающиеся возможного сотрудничества», - сказал Пашинян.