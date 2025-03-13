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Пашинян об обсуждениях с Турцией по Сирии

13 мартa 2025, 23:03 984

Нормализация армяно-турецких отношений – это вопрос времени, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Мне бы определенно хотелось, чтобы между Арменией и Турцией были установлены дипломатические отношения, открыта граница для железнодорожного и автомобильного транспорта, налажены прямые деловые связи.

Мир и добрые отношения нам нужны прежде всего в отношениях с соседями. Если мы не будем умышленно наносить урон этому процессу, то, по моему мнению, нормализация армяно-турецких отношений — это вопрос времени.

По вопросу Сирии и армян Сирии у нас были краткие обсуждения с Турцией, касающиеся возможного сотрудничества», - сказал Пашинян.

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