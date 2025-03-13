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Физули Мусаев дал показания против Олега Бакинского

и такое бывает
Инара Рафикгызы, судебный репортер
13 мартa 2025, 23:17 1617

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжаются слушания по уголовному делу одного из лидеров азербайджанской диаспоры в Украине, бизнесмена Олега Крапивина, популярного среди азербайджанца под псевдонимом «Олег Бакинский», а также бывшего заместителя министра оборонной промышленности Украины по вопросам авиации Константина Антоновича Кучера, проходящего по тому же делу.

Как сообщает haqqin.az, на судебном процессе под председательством судьи Эльнура Нуриева выступил в качестве свидетеля Эльшан Солтанов, который работал директором в компании, принадлежавшей обвиняемому Кучеру.

«Нами были заключены контракты с несколькими зарубежными компаниями, - сказал Солтанов. - Их названия я не помню. Переговоры по контрактам вели Константин Кучер и другие лица. О некоторых подписанных мной договорах я не знал по определенным причинам. Точное количество заключенных мною контрактов также не помню, как и деталей их исполнения. Внутри компании возникали проблемы с руководством по различным вопросам. По сути, я занимался только внутренними делами офиса и ничем другим. На эту должность меня назначил Константин Кучер».

Физули Мусаев на суд не пришел. Но дал показания против Олега Бакинского

На вопрос судьи Константин Кучер ответил, что подобных поручений свидетелю Солтанову не давал, после чего заявил, что, в связи с нарушением его прав, он объявляет голодовку и в следующих судебных заседаниях участвовать не будет.

На что судья Эльнур Нуриев отметил, что у суда нет предвзятого отношения к Кучеру, а голодовка не является выходом из ситуации.

Выступивший затем адвокат Кучера ходатайствовал о направлении запроса в Государственную пограничную службу для получения данных о въездах и выездах в период с 1 июля 2024 года по февраль 2025 года потерпевших Валерия Захаренкова, Сергея Степина и Владислава Зрянова. По словам адвоката, важно установить, сколько раз они находились в Азербайджане.

«У меня не осталось других способов доказать невиновность моего подзащитного, - сказал адвокат. - Из слов потерпевших следует, что они приезжали в Баку не более двух раз».

Суд удовлетворил ходатайство адвоката, заявив, что запрос о передвижениях указанных лиц через границу будет направлен в Государственную пограничную службу.

Затем адвокат Хейранса Бабаева, защищающая на процессе Олега Крапивина, вновь ходатайствовала о замене меры пресечения в отношении ее клиента на домашний арест. Бабаева отметила, что статья, по которой обвиняется Крапивин, относится к категории менее тяжких преступлений.

«Олег Крапивин – бывший профессиональный спортсмен, - обратилась к суду адвокат.  -Длительное пребывание в закрытом помещении негативно сказывается на его здоровье. Прошу суд удовлетворить ходатайство о переводе моего подзащитного под домашний арест».

А Кучер объявил голодовку

«Я прихожу сюда, сижу и просто слушаю, что говорят, - поддержал ходатайство своего адвоката Олег Крапивин. - Меня втянули в это дело, хотя я ничего не совершал. Мне 65 лет. Свидетели в суде заявили, что ничего не видели. Я не имею никакого отношения к этому происшествию. Люди уже ни во что не верят. Приехали два гражданина России и что-то заявляют здесь. Почему мы должны верить им, а не нашим свидетелям? Если бы там были следы крови, их обнаружили бы в офисе. Должны быть доказательства. Я нахожусь здесь уже восемь месяцев…»

Тем не менее, в ходатайстве защиты Крапивина о переводе под домашний арест суд отказал.

Затем на процессе были изучены документы.

Во время их рассмотрения были оглашены следственные показания вице-президента Федерации карате Азербайджана Физули Мусаева, проходившего по делу в качестве свидетеля. В них в Мусаев заявлял, что в день происшествия отвез Валерия Захаренкова и Сергея Степина в отель «Бабек Плаза» и ждал их у входа.

«Из офиса доносился шум, - рассказал, в частности, Мусаев. - Один говорил: «У меня все документы в порядке, ты не прав», другой это отрицал. Когда они вышли из зала заседаний, я увидел на лбу Валерия Николаевича ссадину. Вместе с Сергеем мы отвезли его в медицинский центр, где ему оказали помощь».

А Олег Бакинский остался в тюрьме

Однако защита, несогласная со следственными показаниями свидетеля, настаивает на обязательном допросе Физули Мусаева в суде.

После чего судебное заседание было отложено на неопределенный срок.

Отметим, что Олег Бакинский был арестован сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана в июле 2024 года по обвинению в хулиганстве в отношении гражданина Российской Федерации. Ему было предъявлено обвинение по статье 221.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (хулиганство с применением предметов, использованных в качестве оружия) и избрана мера пресечения в виде ареста.

В свою очередь, Константин Кучер обвиняется по статьям 178.4 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и 221.3 (хулиганство с применением предметов, использованных в качестве оружия) Уголовного кодекса.

Потерпевшими по делу признаны ОАО «Авиазапчасть», ООО «Промышленные поставки Казахстан» и гражданин Российской Федерации Валерий Николаевич Захаренков.

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