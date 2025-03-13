Физули Мусаев дал показания против Олега Бакинского

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжаются слушания по уголовному делу одного из лидеров азербайджанской диаспоры в Украине, бизнесмена Олега Крапивина, популярного среди азербайджанца под псевдонимом «Олег Бакинский», а также бывшего заместителя министра оборонной промышленности Украины по вопросам авиации Константина Антоновича Кучера, проходящего по тому же делу. Как сообщает haqqin.az, на судебном процессе под председательством судьи Эльнура Нуриева выступил в качестве свидетеля Эльшан Солтанов, который работал директором в компании, принадлежавшей обвиняемому Кучеру. «Нами были заключены контракты с несколькими зарубежными компаниями, - сказал Солтанов. - Их названия я не помню. Переговоры по контрактам вели Константин Кучер и другие лица. О некоторых подписанных мной договорах я не знал по определенным причинам. Точное количество заключенных мною контрактов также не помню, как и деталей их исполнения. Внутри компании возникали проблемы с руководством по различным вопросам. По сути, я занимался только внутренними делами офиса и ничем другим. На эту должность меня назначил Константин Кучер».

На вопрос судьи Константин Кучер ответил, что подобных поручений свидетелю Солтанову не давал, после чего заявил, что, в связи с нарушением его прав, он объявляет голодовку и в следующих судебных заседаниях участвовать не будет. На что судья Эльнур Нуриев отметил, что у суда нет предвзятого отношения к Кучеру, а голодовка не является выходом из ситуации. Выступивший затем адвокат Кучера ходатайствовал о направлении запроса в Государственную пограничную службу для получения данных о въездах и выездах в период с 1 июля 2024 года по февраль 2025 года потерпевших Валерия Захаренкова, Сергея Степина и Владислава Зрянова. По словам адвоката, важно установить, сколько раз они находились в Азербайджане. «У меня не осталось других способов доказать невиновность моего подзащитного, - сказал адвокат. - Из слов потерпевших следует, что они приезжали в Баку не более двух раз». Суд удовлетворил ходатайство адвоката, заявив, что запрос о передвижениях указанных лиц через границу будет направлен в Государственную пограничную службу. Затем адвокат Хейранса Бабаева, защищающая на процессе Олега Крапивина, вновь ходатайствовала о замене меры пресечения в отношении ее клиента на домашний арест. Бабаева отметила, что статья, по которой обвиняется Крапивин, относится к категории менее тяжких преступлений. «Олег Крапивин – бывший профессиональный спортсмен, - обратилась к суду адвокат. -Длительное пребывание в закрытом помещении негативно сказывается на его здоровье. Прошу суд удовлетворить ходатайство о переводе моего подзащитного под домашний арест».

«Я прихожу сюда, сижу и просто слушаю, что говорят, - поддержал ходатайство своего адвоката Олег Крапивин. - Меня втянули в это дело, хотя я ничего не совершал. Мне 65 лет. Свидетели в суде заявили, что ничего не видели. Я не имею никакого отношения к этому происшествию. Люди уже ни во что не верят. Приехали два гражданина России и что-то заявляют здесь. Почему мы должны верить им, а не нашим свидетелям? Если бы там были следы крови, их обнаружили бы в офисе. Должны быть доказательства. Я нахожусь здесь уже восемь месяцев…» Тем не менее, в ходатайстве защиты Крапивина о переводе под домашний арест суд отказал. Затем на процессе были изучены документы. Во время их рассмотрения были оглашены следственные показания вице-президента Федерации карате Азербайджана Физули Мусаева, проходившего по делу в качестве свидетеля. В них в Мусаев заявлял, что в день происшествия отвез Валерия Захаренкова и Сергея Степина в отель «Бабек Плаза» и ждал их у входа. «Из офиса доносился шум, - рассказал, в частности, Мусаев. - Один говорил: «У меня все документы в порядке, ты не прав», другой это отрицал. Когда они вышли из зала заседаний, я увидел на лбу Валерия Николаевича ссадину. Вместе с Сергеем мы отвезли его в медицинский центр, где ему оказали помощь».