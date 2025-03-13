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Россия отказала США: перемирия не будет
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Россия отказала США: перемирия не будет

Зеленский: «Путин хочет продолжать убивать украинцев, но боится сказать Трампу»

13 мартa 2025, 23:17 900

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ответ на прекращение огня российский президент Владимир Путин готовит отказ.

«Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте — он фактически готовит отказ по состоянию на сейчас. Путин, конечно, боится сказать прямо президенту (США Дональду) Трампу, что хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев», — заявил Зеленский в четверг, 13 марта, в вечернем обращении.

По словам президента, в Москве «обставляют идею тишины такими предпосылками», чтобы ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше.

«Путин часто так делает — не говорит «нет» напрямую, но делает так, что практически только все затягивает и делает невозможным нормальные решения. Мы считаем, что это все сейчас — очередные российские манипуляции», — заявил Зеленский.

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