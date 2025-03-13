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Люди живут в руинах… но чиновникам не до них

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Ульвия Худиева, собкор, Гусейн Магеррамов (Фото)
13 мартa 2025, 23:30 848

Семьи, проживающие в недостроенном доме 152 по улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе Баку, неподалеку от станции метро «Ахмедлы», находятся в смертельной опасности.

После проливных осенних дождей и недавних снегопадов здание, находящееся в аварийном состоянии, напоминает снаружи послевоенные руины – без окон и дверей, с облупленными стенами и полуразрушенными лестницами. Из-за сырости стены в квартирах покрыты влажными пятнами, а полы в комнатах устланы досками и картоном.

Но самую большую опасность представляет полностью открытый верхний этаж. Жильцы используют его, как склад или место для сушки белья, однако любое неосторожное движение может привести к падению и серьезным травмам.

Жильцы пытаются предотвратить обрушение здания, постоянно укрепляя конструкцию кустарными методами. Но это мало что дает – одна из стен дома, выходящая во двор, находится на грани полного разрушения.

Экспертиза признала это здание аварийным, однако местные чиновники, включая исполнительную власть Хатаинского района, которые, естественно, в курсе проблемы. никаких мер для ее решения не предпринимают.

Люди не раз обращались в СМИ, надеясь привлечь внимание к сложившейся ситуации, но всякий раз их обращения оставались без ответа.

«Зимой холодно, летом не теплее»

Сайалы Нифталиева живет в крохотной однокомнатной квартирке площадью 10–15 квадратных метров. Вода после дождя просачивается прямо в комнату, из-за чего стены и пол буквально пропитаны влагу.

«Не только зимой - в любое время года комната не прогревается», – жалуется Сайалы, показывая нам свое убогое жилище. В углу стоит маленькая электроплита, рядом – кровать со спящими детьми. Провести газовое отопление или установить кондиционер нет ни денег, ни технических условий. Электропроводка, кое-как протянутая по стенам, напоминает паутину.

Во дворе здания прорвало водопроводную трубу, и питьевая вода льется прямо на улицу. Не дождавшись коммунальных служб, жители пытаются справиться с проблемой самостоятельно.

«Не знаешь, куда смотреть – под ноги или вверх»

Поднимаясь по полуразрушенным лестницам, приходится лавировать между висящими электрическими проводами и натянутыми вдоль стен цепями. Под ногами – разбросанные камни и обломки, над головой – угрожающе свисают металлоконструкции.

Один из жильцов просит обратить внимание на крышу соседнего девятиэтажного дома. По его словам, при сильном ветре оттуда падают камни, представляя опасность для проходящих внизу людей.

Ситуация резко контрастирует с благоустроенностью окружающих массивов - вся территория у станции метро «Ахмедлы» плотно застроена магазинами, объектами инфраструктуры, жилыми многоэтажками, ради которых даже сузили дорогу. Но двор, в котором живут десятки семей, остается заброшенным.

Асфальт в районе дома полностью разрушен, а ямы и выбоины требуют при ходьбе предельного внимания.

Жители не помнят, когда в последний раз здесь проводился ремонт, хотя до недавно обновленного «Украинского круга» всего две-три минуты ходьбы.

«Дети не могут играть во дворе»

Из-за аварийного состояния двора жильцы боятся выпускать детей на улицу. Они не раз обращались к властям с просьбой хотя бы заасфальтировать территорию, но ответа не получили.

В исполнительной власти Хатаинского района haqqin.az сообщили, что знают о проблеме, но помочь жильцам не могут. По их словам, разъяснения по поводу здания может дать только соответствующая служба жилищной эксплуатации.

В управлении ЖКХ №118 заявили, что строительство здания было начато еще в 1987–1988 годах трестом «Metrotunel» и осталось незавершенным, а потому не было передано на баланс ни одного государственного органа.

«А если случится трагедия?»

С каждым годом угрозы чего-то непредвиденного только возрастают. Исполнительная власть и коммунальные службы советуют жильцам недостроенного дома искать себе другое жилье. Знаете, что чиновники слышат от жильцов в ответ?

«Если бы у нас была возможность переехать, разве мы стали бы подвергать такому риску жизни своих детей?!..»

И все-таки: кто возьмет на себя ответственность, если произойдет несчастный случай? 

В исполнительной власти и ЖКХ ответ на этот вопрос мы так и не получили…

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