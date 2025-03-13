Алиев: «Армения готовится к новой войне»

«При этом, конечно, у нас, как я уже сказал, хорошая память. Мы все помним, как вело себя нынешнее правительство Армении до Второй Карабахской войны. Мы все помним заявления армянского лидера, который сказал, что «Карабах — это Армения», и это было сказано в Ханкенди. Мы все помним, как он вел себя в оккупированном городе Шуша. Вы можете найти это в интернете. Очень интересное видео.

Сегодня некоторые европейские бюрократы пытаются представить Армению «голубем мира». Но они забывают о прежних деяниях нынешнего правительства. Они забыли, что во время Второй Карабахской войны обстреливались наши города и села. Жертвами ракетных ударов, в том числе с использованием ракеты «Искандер-М», которая фактически запрещена к экспорту, стали более 100 мирных жителей. И мы до сих пор не получили ответа на вопрос, как армянская армия умудрилась получить в свое распоряжение «Искандер-М». Еще раз, эта ракета запрещена в России к экспорту. А те, кто не верит моим словам, могут воочию увидеть «Искандер-М» на территории нашего Парка военных трофеев, который находится в 5-10 минутах езды отсюда.

Ракета была обнаружена нами в Шуше. Мы нашли ее только весной 2021 года, потому что она была засыпана снегом. Но ракета была запущена в Шушу, когда мы освобождали город. Так что этот удар был совершен по приказу лично премьер-министра Армении. Регулярным обстрелам со стороны Армении подвергались наши города Гянджа, Тертер, Барда, Мингячевир, Агджабеди и многие другие.

Мы этого не делали. Мы воевали против армянской армии, оккупационной армянской армии. Они воевали с мирными жителями. Вот в чем разница. То же самое было в Первую Карабахскую войну, когда они создали так называемую «буферную зону». Они так ее и называли. Но на самом деле это были оккупированные территории. Они изгнали сотни тысяч азербайджанцев, провели этническую чистку. Мы никогда этого не забудем.

И, я могу вам сказать еще одно: уровень доверия к Армении близок к нулю. Поэтому мы не доверяем ни одному из их слов. Потому что это не те люди, которым мы можем доверять, включая сегодняшнее правительство. Опять же, все, что они говорят, для нас не имеет никакого значения. Нам нужны документы, нам нужны бумаги. Нам нужно, чтобы в их конституции не осталось каких-либо территориальных претензий к Азербайджану. Они там все еще присутствуют. Нам нужно, чтобы Минская группа ОБСЕ была распущена. Это наш месседж Армении, и мы заявляем, что в сохранении Минской группы нет никакой логики. Она была создана для решения карабахского вопроса. Сегодня этот вопрос решен. Армения признает Карабах частью Азербайджана. Почему бы вам не присоединиться к нам и не подать совместное заявление в ОБСЕ о роспуске организации? Они не хотят.

Таким образом, они хотят сохранить «часть своих позиций» на земле, на нашей территории, теперь, конечно, виртуально. А то, что они наращивают военный потенциал — о чем это свидетельствует? Это показывает, что они готовятся к новой войне», - сказал Алиев.

Глава государства также заявил, что Азербайджан «полон энтузиазма» по поводу работы с новой администрацией США: «Во-первых, потому что нам в Азербайджане удалось спасти американо-азербайджанские отношения от полного краха, несмотря на все усилия Госдепартамента США. Во-вторых, у нас есть надежда, что с новой администрацией мы восстановим наше прочное партнерство, которое всегда было важно для Южного Кавказа, для мира, для безопасности, для антитеррористических операций, для современного развития нашего региона».