«Крым россиянам отдал (экс-президент США Барак) Обама, (экс-президент Джо) Байден отдал все, (экс-президент Джордж) Буш отдал Грузию, а я ничего не отдал», - сказал Трамп.

Трамп не раз критиковал Обаму за то, что тот, по его мнению, недостаточно жестко реагировал на агрессию России в Украине и аннексию Крыма в 2014 году. Трамп также подчеркивал, что администрация Обамы якобы позволила России занять Крым без серьезных последствий, что могло привести к угрожающим последствиям для западной безопасности.

Нынешний глава Белого дома также неоднократно говорил, что война в Украине стала результатом политики Джо Байдена. Одна из самых известных таких заявлений была сделана в феврале 2022 года, сразу после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Трамп сказал, что «эта война началась из-за Байдена» и что если бы он оставался на посту президента, то такого конфликта не произошло бы. Он также критиковал решение Байдена об окончании военной миссии в Афганистане, считая, что это продемонстрировало слабость США и могло подтолкнуть Россию к агрессии.