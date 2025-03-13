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Украинцы несут большие потери в Судже

13 мартa 2025, 23:45 673

ВСУ в районе Суджи несут большие потери, пишет украинский военный паблик «Разведка Ноем».

«То, что там сейчас происходит — полный п…ц. Дело не в территориях, а в человеческих жизнях. Не может быть никакой победы или вообще радости, зная, сколько людей погибло», - сообщает телеграм-канал.

Напомним, по данным украинских военных источников, ВСУ еще находятся на окраинах Суджи. Россия заявляет, что город полностью взят РФ.

Российские источники утверждают, что отступающие из Суджи украинские военные несут большие потери в результате атак российской артиллерии и дронов.

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