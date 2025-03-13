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Дефицит и рост цен на картофель. Что происходит?

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Жаля Агазаде, собкор
00:00 304

За последние недели в Иране резко подорожали продовольственные и непродовольственные товары, в том числе, картофель, являющийся основным продуктом питания иранских семей. Его цена выросла как минимум в четыре раза, достигнув 80 гяпиков за килограмм.

Ограничения на валютные операции и проблемы с международными платежами затруднили импорт этого продукта, а неблагоприятные погодные условия в Иране снизили объемы местного производства картофеля. Также на подорожании сказались девальвация иранского риала, рост цен на топливо и логистические трудности.

Подорожание картофеля в Иране влияет на азербайджанский рынок

Тем временем, дефицит картофеля наблюдается и в России. Из-за неблагоприятных погодных условий урожайность оказалась ниже ожидаемой, а резкое снижение объемов местного производства вынудило страну почти вдвое увеличить импорт, чтобы покрыть спрос до конца сезона. Несмотря на относительную стабилизацию курса рубля и крупные поставки картофеля из Египта, цены на этот продукт массового потребления продолжают расти. В России средняя цена на него составляет 62 рубля за килограмм, а египетский картофель продается почти по 100 рублей за килограмм.

В Азербайджане также отмечается рост цен. За последний месяц стоимость картофеля на рынках страны увеличилась и в настоящее время она колеблется в пределах от 1,20 до 2 манатов за килограмм. Продавцы на одном из самых недорогих рынков столицы, известном как «Восьмой километр», сообщили haqqin.az, что в последние недели с прилавков исчез иранский картофель, а поставок из России и Беларуси нет уже несколько дней. Кедабекский картофель также в дефиците.

Продавцы признают, что картофель, продаваемый под видом иранского или местного, на самом деле завезен из Турции и Грузии, либо это местный картофель из Джалилабада, который не подходит для жарки, поскольку слишком быстро разваривается.

Количество поставщиков картофеля из Кедабеда на весь азербайджанский рынок сократилось до минимума, а многие фермеры выращивают его только для собственного потребления

«Импорт картофеля из Ирана, Беларуси и России прекратился, - рассказал нам один из торговцев. - Кедабекский картофель найти сложно, а его цена превышает 2 маната».

По словам продавца, ограниченный выбор поддерживает высокий спрос на картофель, но его качество оставляет желать лучшего.

«Подорожание картофеля в Иране влияет на наш рынок, - отмечают продавцы. - Если раньше мы закупали его по 70–80 гяпик за килограмм, то с учетом дополнительных расходов на местном рынке он будет продаваться минимум по 1,40–1,50 маната. В любом случае это уже невыгодно. Тем более, что перед праздниками он может вновь подорожать».

Фермеры Кедабека подтверждают, что неблагоприятные погодные условия и рост затрат с каждым годом приводят к сокращению производства картофеля. Кроме того, импортные сорта вытесняют такие местные, как «Агчичек» и «Тельман», славящиеся своим качеством. «Агчичек» сейчас практически не выращивают, поскольку фермеры предпочитают гибридные сорта - хоть и менее вкусные, но зато более урожайные.

Фермер из Кедабека Муса Гаджиев сообщил, что количество поставщиков картофеля на рынок сократилось до минимума, а многие фермеры выращивают его только для собственного потребления.

В Азербайджане, согласно последним статистическим данным, дорожают не только картофель, но и другие овощи и фрукты

Экономист Халид Керимли в беседе с haqqin.az отметил, что в Иране наблюдается экономическая нестабильность, риал резко обесценился, а также налицо острый энергетический кризис. Все это в совокупности привело к резкому росту цен как на продукты питания, так и на техническое оборудование.

«Да и в Азербайджане, согласно последним статистическим данным, дорожают не только картофель, но и другие овощи и фрукты, - отметил эксперт. — Это не связано с дефицитом или сокращением производства, а обусловлено ростом цен на топливо, что увеличивает транспортные расходы. Кроме того, подорожание газа и электроэнергии отразилось на стоимости продукции в теплицах, а также на хранении овощей и фруктов на складах».

Керимли добавил, что в январе цены на фрукты и овощи в стране в среднем выросли на четыре процента.

«Традиционно зимой картофель дорожает, а повышение расходов на топливо и хранение продукции лишь усиливает этот рост, - констатирует эксперт. - Согласно отчету Государственного комитета статистики, урожайность картофеля в Азербайджане снизилась на три, а общий объем сбора — на восемь процентов. В то же время, судя по статистическим данным, местное производство все еще способно покрыть потребности населения».

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