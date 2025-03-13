Трамп полностью заблокировал российские банки

США ужесточают санкции против нефтегазового и банковского секторов России, сообщает CBS News со ссылкой на четыре источника. По данным телеканала, предполагается еще большее ограничение доступа РФ к платежным системам США.

Из-за санкций Дональда Трампа теперь почти все крупные российские банки, а также ЦБ и Мосбиржа находятся под полной международной блокировкой. Никто, включая страны ЕС, больше не сможет покупать российскую нефть без угрозы попасть под вторичные санкции.

США не стали продлевать генеральную лицензию, которая позволяла проводить часть сделок через попавшие под санкции российские банки, сообщает Fox News со ссылкой на источник в администрации Дональда Трампа.

По словам собеседника Fox, этот шаг является частью переговорной тактики Трампа с целью добиться прекращения войны в Украине.

Отныне полные блокирующие санкции, без исключений, начали действовать в отношении 9 российских банков: это ВЭБ, Сбербанк, ФК «Открытие», ВТБ, Совкомбанк, Альфа-банк, Росбанк, банк «Зенит» и банк «Санкт-Петербург». Это же решение распространяется на ЦБ РФ и Национальный клиринговый центр — ключевую расчетную структуру Московской биржи.

До 12 марта этим банкам было разрешено проводить сделки в долларах, связанные с оплатой российских энергоносителей. Решение администрации Трампа о непродлении лицензии приведет к тому, что европейские страны больше не смогут покупать нефть в РФ без риска санкций, сказал источник Fox News.

Официальный представитель Минфина США подтвердил Reuters, что срок выданной 10 января лицензии истек. По словам источника Fox, Белый дом намерен продолжать политику санкций, чтобы добиться прекращения боевых действий в Украине.

В то же время сообщается, что США обсуждают с Россией возможность будущего сотрудничества с «Газпромом» в международных проектах.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин де-факто отверг предложение о немедленном 30-дневном перемирии в Украине, которое ранее на этой неделе Киев согласовал с США.

По словам Путина, хотя Россия в целом «согласна» прекратить огонь, существуют «нюансы».

«Эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться? Тогда возникает вопрос, как будут решаться вопросы контроля, верификации. Как мы можем и как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Контроль как будет организован?» — заявил он.