Тандем Эрдогана с Алиевым для Европы

Несмотря на военно-политический кризис, связанный с последствиями российского вторжения в Украину, Евросоюз по-прежнему готов осуществить к 2030 году очередную волну расширения, чтобы к намеченному сроку оказаться более многослойным образованием, с новыми формами близкого партнерства в сферах обороны и энергетики. И в этом контексте важно отметить, что Турция в паре с Азербайджаном могут значительно усилить свои позиции в Европе даже без вступления Анкары в состав Европейского Союза. Визит в Азербайджан президента Северной Македонии - страны, являющейся кандидатом в члены ЕС, стал одним из событий в реализации европейской энергетической стратегии Азербайджана.

Сверхзадача официального Баку Чаще всего эксперты указывают на необходимость расширения поставок на премиальные рынки. А единственным таким для азербайджанского трубопроводного экспорта является Европа. В то же время следует учесть: в ситуации ограниченного роста добычи азербайджанского газа увеличение экономического присутствия Азербайджана за счёт строительства магистральной инфраструктуры не может являться задачей исключительно экономической. За этим, прежде всего, стоит политический интерес, усиленный парным взаимодействием Баку и Анкары, в рамках которого Азербайджан может получить влияние на принятие решений в определенной региональной зоне Евросоюза, где присутствуют поставки азербайджанской нефти и газа, а Турция, в свою очередь, способна стать для ЕС одним из ключевых производителей вооружений. Следует понимать, что ценность стратегии "Окна 2030" расширяющей состав Евросоюза, уже не в том, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза. Тем более, что для Турции, которой Брюссель манипулирует десятилетиями, это уже давно выглядит, как некая "идея фикс". Истинная ценность В ближайшие годы главной темой брюссельской дипломатии станет реализация программы ReArm Europe ("Перевооружить Европу"), продвигаемой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Программа увеличения военного потенциала ЕС стоимостью 800 миллиардов евро призвана стимулировать инвестиции в национальные военно-промышленные комплексы, чтобы снизить зависимость от США в обеспечении европейской безопасности.

Еврокомиссия намерена также привлечь кредит на сумму 150 миллиардов евро на производство оружия для Украины и укрепление военного потенциала стран ЕС в таких областях, как противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, боеприпасы, беспилотники, кибербезопасность. И вот здесь ей не обойтись без опоры на турецкий ВПК. Как видно из заявлений главы НАТО, Брюссель в рамках наращивания европейского оборонного потенциала уже изучает возможности расширения сотрудничества с Турцией и другими странами, не входящими в Евросоюз. Причем это может происходить именно на двусторонней основе, без бюрократических проволочек коллективных согласований. Со своей стороны, Азербайджан будет расширять сеть газовых поставок. Ведь если взглянуть на список нынешних и будущих членов ЕС в странах Юго-Восточной Европы, то практически все они - газовые клиенты Баку.

Меняющаяся Европа Напомним, что основной формат взаимодействия ЕС со своими соседями - это программы "Партнерства", имеющие региональный профиль от Северной Африки до Восточной Европы. При этом само членство в ЕС может быть частичным. К примеру, членство без подписания Шенгенского соглашения. Или без доступа к европейской валюте. Чтобы привлечь союзников с периферии ЕС, Еврокомиссия разрабатывает новый формат стратегического партнёрства. Этот документ должен будет зафиксировать основные приоритеты подобного индивидуального партнёрства с отдельно взятой страной. Возможно, прототипом станет новое соглашение, которое планирует подписать с Евросоюзом отколовшаяся Великобритания. Так вот, к 2030 году аналогичный по значимости документ может быть предложен Турции с Азербайджаном. Таким образом, если рассматривать взаимодействие Евросоюза с союзом Анкара-Баку, то рубеж 2030 года для региональной черноморско-каспийской геополитики высвечивается с довольно необычного ракурса. К 2030 году поспеют несколько ключевых событий, способных повлиять на значительно усилить азербайджано-турецкие позиции в ЕС:

- ⁠создание армии Евросоюза Очевидно, что по аналогии с НАТО в эту структуру будет приглашена и Турция. Анкаре это обещает дополнительные контракты в оборонной сфере. Как сказал глава МИД Турции Хакан Фидан, "…устойчивая и сдерживающая архитектура безопасности Европы в рамках НАТО или после НАТО возможна только при участии Турции". Следовательно, добавим мы, и при участии Азербайджана. - изменение состава ЕС Очередная волна расширения на фоне военно-политического кризиса ЕС, не исключено, может привести к выходу Венгрии и к возможному отказу от членства в ЕС Сербии (тоже вариативно). Словом, если Будапешт и Белград повторят британский «экзит», то, учитывая близкие отношения Азербайджана и Турции с Венгрией и Сербией (первая, напомним, является членом Организации тюркских государств, а вторая имеет разноплановые линии тесного взаимодействия с Азербайджаном от оборонной промышленности до газовой энергетики), это также играет на усиление позиции тюркского ядра. Напомним, что по состоянию на 2023 год официальный статус кандидатов на вступление в ЕС, помимо Турции и Украины, имеют Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория. Достаточно проанализировать этно-религиозный состав этой группы, чтобы понять - Анкара будет в плюсе от любой комбинации расширения. Для Баку же, как было указано выше, все эти страны в списке действующих и потенциальных газовых импортёров, помимо десяти государств Европы, которые по итогам 2024 года уже закупили в общем объеме 12,9 миллиарда кубометров азербайджанскиого газа. Напомним, что в июле 2022 года была подписана Декларация о стратегическом партнерстве в энергетической сфере между Европейским Союзом и Азербайджаном, предполагающая удвоение поставок каспийского газа в Европу.

- ⁠выборы в самой Турции Как известно, тема "вступления в ЕС" в ходе предвыборных кампаний в Турции является традиционной. Со стороны оппозиции ее продвигают сейчас лидеры Республиканской народной партии Озгюр Озель и мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Ну, а в правящей ПСР эту тему будет продвигать зять президента Эрдогана, Сельчук Байрактар. Полагаем, к 2027 году будет уже понятно, останется ли Эрдоган, или же он найдет себе преемника. Впрочем, в чьих бы руках ни был президентский "штурвал", политическая база Турции для интеграции с ЕС вполне достаточна. Несмотря на сохраняющийся антагонизм к тюркскому фактору части политической элиты Брюсселя, вариант интеграции Турции и Азербайджана в рамках одного из новых форматов Евросоюза похож для европейской политики на сценарий выхода из кризиса. Накопленный потенциал миграции в Европу из арабских стран, Африки и регионов постсоветского пространства требует политического лидерства или представительства. А потому повышение статуса взаимодействия Турции и Азербайджана с ЕС может стать в 2030-е годы формой их представительства интересов мусульманских народов в составе Евросоюзе. Не говоря уж о том, что тюркский фактор может несколько изменить стиль внешней политики ЕС от конфронтации к политическому торгу и закулисным переговорам.