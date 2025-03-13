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Высшие чиновники Турции у президента Сирии

00:28 661

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер и глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын встретились в Дамаске со своими сирийскими коллегами под руководством временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа.

Как сообщили в МИД Турции, во встрече, помимо Ахмеда аш-Шараа, приняли участие министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани, министр обороны Мурхеф Абу Касра и руководитель Разведывательного управления Анас Хаттаб.

Детали обсуждений не разглашаются.

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