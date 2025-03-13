Высшие чиновники Турции у президента Сирии
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер и глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын встретились в Дамаске со своими сирийскими коллегами под руководством временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа.
Как сообщили в МИД Турции, во встрече, помимо Ахмеда аш-Шараа, приняли участие министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани, министр обороны Мурхеф Абу Касра и руководитель Разведывательного управления Анас Хаттаб.
Детали обсуждений не разглашаются.