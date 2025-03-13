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Венгрия в этот раз не спасла Россию

00:49 1400

Венгрия сняла вето на пролонгацию персональных санкций Евросоюза в отношении России, которые сообщество теперь сможет продлить до истечения срока их действия 15 марта. Об этом проинформировало агентство Bloomberg.

По его данным, ЕС близок к соглашению о продлении персональных санкций против РФ, после того как Венгрия сняла свое вето.

В то же время Евросоюз по требованию Венгрии исключил из санкционных списков трех россиян, включая миллиардеров, чтобы обеспечить продление ограничительных мер еще на полгода.

На этом фоне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не допустит вступления Украины в Евросоюз раньше стран Западных Балкан.

По мнению министра, балканские страны гораздо лучше подготовлены к участию в Евросоюзе.

Также сообщается, что Люксембург пытался давить, добиваясь исключения из списка российского миллиардера Михаила Фридмана, но он останется под санкциями.

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