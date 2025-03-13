«Главная цель Путина – ликвидация суверенитета Украины»

Россия фактически отказалась от предложения США и Украины, выработанного в Джидде, ввести 30-дневный мораторий на боевые действия. О том, какими могут быть дальнейшие события haqqin.az побеседовал с профессором Маргаритой Шешельгите, директором Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета.

- Путин не хочет прекращения огня, поскольку это противоречит его целям в Украине. Что предпримет Трамп? - Об этом сложно однозначно судить потому, что я, как и все мы, не знаю, что творится в голове у Трампа и что именно будет шептать ему на ухо ближайшее окружение. Поэтому трудно прогнозировать действия Белого дома, если Путин начнет прибегать ко всяким уловкам и уклоняться от принятия американо-украинского решения. Однако инструменты, с помощью которых можно прижать Кремль или как, как любит говорить Трамп, «сильные карты» у США, безусловно, есть. Причем немало. Первый инструмент — это оказание Украине мощной военной поддержки, передача ей высокоточного оружия, способного обеспечить ВСУ высокую эффективность на поле боя. В этом плане США располагают довольно широким арсеналом. Если Трамп предложит Зеленскому больше оружия, то для Кремля это будет очень плохой новостью. Другой инструмент давления — санкции на продажу Россией нефти и газа, что может сбить на мировом рынке цены на углеводороды. Ну и, конечно, санкции в отношении тех, кто покупает российские газ, нефть, уран и прочее. Напомню, что экспорт энергоносителей, особенно продажа нефти, играют ключевую роль в жизнеспособности российской экономики и составляет 50 процентов государственного бюджет РФ. Так что, снижение мировых цен на нефть ниже 50 долларов способно полностью разбалансировать российскую экономику. Словом, инструментов давления на Москву у Трампа предостаточно. Все зависит от того, какая главная цель Трампа в его отношениях с Москвой. Если она заключается в достижении мира с Украиной, то он, несомненно, использует механизмы давления на Россию. Но мне кажется, что у него есть и другие цели. Одна из них — улучшить отношения с Москвой, чтобы каким-то образом использовать Россию в противостоянии с Китаем. Другой главной целью может быть улучшение отношений с Россией, чтобы использовать ее недра в Арктике, в других российских регионах, а также на захваченных территориях Украины. Другими словами, я не уверена, что единственной целью Трампа является завершение войны в Украине. Путину же совершенно не нужен долгосрочный мир, ибо он категорически не приемлет существование суверенной Украины, способной принимать самостоятельные решения. Путин не может согласиться не только с членством Украины в НАТО. Его так же коробит перспектива возможного вступления Киева в Евросоюз. Российский лидер не может согласиться с длительным перемирием, размещением европейских миротворцев на украино-российской границе и с какими-то гарантиями безопасности Украины. Словом, главная цель России в войне, начавшейся в феврале 2022 года, осталась прежней - ликвидация суверенитета Украины.

- ⁠Но Европа противостоит не только России, но и Трампу, затеявшему экономическую войну с союзниками по Трансатлантическому пакту. Он ввел 25-процентные пошлины на ввоз в США алюминия и стали, после чего Канада, Великобритания и другие государства стали бойкотировать американские товары. Плюс Трамп обещает вывести американские войска из Европы в унисон требованию Путина передислоцировать инфраструктуру Североатлантического блока к границам 1997 года. Другими словами, намерен убрать НАТО из стран Восточной Европы… - Да, Трамп часто делает громкие заявления, обещает жесткие меры, однако зачастую эти угрозы остаются лишь словами, а решения носят прямо противоположный характер. И это надо иметь в виду. Напомню, что вывести войска из Европы Трамп обещал и в свою первую президентскую каденцию, хотя в реальности численность американских военных на территории Евросоюза при нем увеличилась, а американское финансирование военного пакета помощи Европейской инициативе сдерживания (European Deterrence Initiative, EDI) возросло в несколько раз. Трамп часто выступает с угрозами в адрес союзников, но не всегда эти угрозы претворяются в жизнь. То же самое и с угрозой повысить тарифы, введение которых он не раз переносил на другое время. Что же касается трансатлантического геополитического центра, то нужно отметить, что уже несколько лет на наших глазах меняется миропорядок, причем далеко не в пользу Западу. И это закономерно – в мире появляются и набирают силу другие геополитические центры, стремящиеся играть на мировой арене важную роль. Однако тот миропорядок, в котором мы сегодня живем, был создан Соединенными Штатами. Именно США сформировали послевоенную реальность, в которой они были мировым жандармом, главным шерифом. Однако сегодня Америка перестает выполнять эту функцию, поскольку ее геополитические интересы переместились из Европы в Индо-Тихоокеанский регион. То есть, внешние процессы не дают США возможность и дальше играть роль мирового полицейского. Думаю, в будущем сама категория «Запад» приобретет другую форму, превратится в нечто иное. И отношения между Европой и США также будут другими. А вот какими именно, зависит от того, сможет ли Европейский Союз оперативно перестроиться и начать инвестировать в свою безопасность, развивать военно-промышленный комплекс и модернизировать оборонную сферу...

- ⁠Недавно президент Франции Эммануэль Макрон собрал в Париже на закрытую встречу глав Генеральных штабов более тридцати стран мира. На этой встрече не было только военного представителя США. Означает ли это, что бракоразводный процесс Европы с США уже начался? - Ну, как говорят французы on vera - посмотрим. Думаю, что в вопросе автономной европейской безопасности есть место инициативе и возможности для лидерства. Для этой роли, на мой взгляд, подходит триумвират - президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. У каждого из них, чтобы составить независимую систему европейской безопасности, есть сильные карты на руках. Думаю, лидером в этом процессе может стать Мерц. Не только потому, что Германия сильна в военной сфере, ведь армии Великобритании и Франции, безусловно, намного сильней Бундесвера. Но Германия располагает таким важным фактором, как деньги. И сейчас главное для Европейского Союза, чтобы в военную промышленность и оборонные предприятия были инвестированы крупные средства. Уже сейчас в этом направлении идет активная работа. Через несколько недель появится «Белая книга» обороны Европейского Союза, в которой будут отражены все принципы европейской оборонной реформы, объемы военного бюджета, адреса, по которым будут направлены средства и т.д. В то же время, в узких кругах Брюсселя будет много дискуссий и договоренностей, связанных с концепцией европейской военной автономии, о которой в ЕС рассуждают уже несколько лет. Ее суть заключается в создании стратегических инструментов военной независимости Европы от Соединенных Штатов. Другими словами, речь идет о ядерном оружии и прочих системах коллективной защиты ЕС. Правда, в этом процессе есть проблемы, связанные с неготовностью европейского общества к самостоятельности его обороны. - Илон Маск, руководящий в администрации президента США ⁠департаментом эффективности, помимо того, что бесконечно оскорбляет членов европейских правительств и провоцирует праворадикальные силы Старого Света, открыто ненавидит Украину и лично Зеленского. С чем, по-Вашему, это может быть связано? - Чтобы ответить на этот вопрос, наверно, надо иметь диплом психолога, а не политолога. Маск – весьма неординарная персона. Думаю, его ненависть к Зеленскому и Украине коррелируется с процентом поддержки избирателей MAGA (Make America Great Again – слоган президентской кампании Дональда Трампа – ред.) в отношении Украины. Для этих избирателей Украина является чем-то неинтересным, страной второго класса. Возможно, для таких персон, как Маск, более важными кажутся отношения с лидерами крупных авторитарных стран.