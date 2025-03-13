Трамп собирается перегнать Россию

Соединенные Штаты желают обогнать Россию по количеству ледоколов, Вашингтон планирует заказать 48 кораблей. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) Марком Рютте, передает телеканал CNN.

«Мы заказали, мы находимся в процессе заказа 48 ледоколов», — сказал Трамп. Американский лидер отметил, что у России есть около 40 ледоколов и США хотят обогнать РФ по этому показателю. Трамп подчеркнул, что его страна должна иметь защиту.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон располагает рычагами давления на Россию. Однако он не хочет говорить о них в связи с позитивным ходом переговоров с Москвой по прекращению войны.