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Россия отказала США: перемирия не будет
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Россия отказала США: перемирия не будет

Трамп собирается перегнать Россию

01:22 1120

Соединенные Штаты желают обогнать Россию по количеству ледоколов, Вашингтон планирует заказать 48 кораблей. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) Марком Рютте, передает телеканал CNN.

«Мы заказали, мы находимся в процессе заказа 48 ледоколов», — сказал Трамп. Американский лидер отметил, что у России есть около 40 ледоколов и США хотят обогнать РФ по этому показателю. Трамп подчеркнул, что его страна должна иметь защиту.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон располагает рычагами давления на Россию. Однако он не хочет говорить о них в связи с позитивным ходом переговоров с Москвой по прекращению войны.

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