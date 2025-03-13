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США начинают поставки грозных бомб Украине

01:32 1209

США возобновляют поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB, пишет Reuters.

Эти бомбы заменят ATACMS, они поражают цели на расстоянии до 161 км, сообщает агентство.

GLSDB — это высокоточная управляемая бомба, предназначенная для запуска с наземных платформ. Эта система является гибридом малогабаритной бомбы GBU-39 SDB (Small Diameter Bomb) и ракетного двигателя, позволяющего ей значительно увеличивать дальность стрельбы. Бомбы GLSDB могут быть выпущены с различных пусковых установок, в том числе с тех, которые уже находятся на вооружении Украины (например, системы HIMARS).

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