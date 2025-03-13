USD 1.7000
EUR 1.8519
RUB 1.9517
Подписаться на уведомления
Россия отказала США: перемирия не будет
Новость дня
Россия отказала США: перемирия не будет

Спецпосланника Трампа сочли «слишком проукраинским»

01:34 816

Спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога отстранили от переговоров «по требованию РФ» из-за «слишком проукраинской позиции», сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Келлог «бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш тип человека, не того калибра, которого мы ищем», — заявил российский чиновник NBC News.

Нескольких собеседников издания в администрации Трампа сообщили на днях изданию Politico, что отсутствие Келлога на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии «подчеркивает, насколько он отстранен». Издание отмечает, что Келлог был вытеснен, поскольку другие, включая госсекретаря США Марко Рубио, советника по национальной безопасности Майка Уолтца и спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, заняли центральное место в переговорах.

При этом в Белом доме не подтверждают отстранение Келлога. Представитель Белого дома по национальной безопасности Джеймс Хьюитт заявил, что Келлог «остается ценной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с европейскими союзниками» США.

«Главная цель Путина – ликвидация суверенитета Украины»
«Главная цель Путина – ликвидация суверенитета Украины» профессор Маргарита Шешельгите отвечает на вопросы haqqin.az
01:03 1026
Физули Мусаев дал показания против Олега Бакинского
Физули Мусаев дал показания против Олега Бакинского и такое бывает
13 мартa 2025, 23:17 3167
Российский «криптомафиози», «отмывший» 96 миллиардов долларов, оказался в руках США
Российский «криптомафиози», «отмывший» 96 миллиардов долларов, оказался в руках США он переводил деньги и ХАМАС
02:07 431
Спецпосланника Трампа сочли «слишком проукраинским»
Спецпосланника Трампа сочли «слишком проукраинским»
01:34 817
США начинают поставки грозных бомб Украине
США начинают поставки грозных бомб Украине
01:32 1211
Трамп собирается перегнать Россию
Трамп собирается перегнать Россию
01:22 1124
Тандем Эрдогана с Алиевым для Европы
Тандем Эрдогана с Алиевым для Европы статья концептуальная
00:20 1481
Путин: «Как мне сказали, так и произошло»
Путин: «Как мне сказали, так и произошло» все еще актуально
13 мартa 2025, 20:06 10737
Дефицит и рост цен на картофель. Что происходит?
Дефицит и рост цен на картофель. Что происходит? главный вопрос
00:00 1735
Азербайджан подтвердил заявление Армении
Азербайджан подтвердил заявление Армении все еще актуально
13 мартa 2025, 18:16 12702
Трамп полностью заблокировал российские банки
Трамп полностью заблокировал российские банки ОБНОВЛЕНО 01:52
01:52 3287

ЭТО ВАЖНО

«Главная цель Путина – ликвидация суверенитета Украины»
«Главная цель Путина – ликвидация суверенитета Украины» профессор Маргарита Шешельгите отвечает на вопросы haqqin.az
01:03 1026
Физули Мусаев дал показания против Олега Бакинского
Физули Мусаев дал показания против Олега Бакинского и такое бывает
13 мартa 2025, 23:17 3167
Российский «криптомафиози», «отмывший» 96 миллиардов долларов, оказался в руках США
Российский «криптомафиози», «отмывший» 96 миллиардов долларов, оказался в руках США он переводил деньги и ХАМАС
02:07 431
Спецпосланника Трампа сочли «слишком проукраинским»
Спецпосланника Трампа сочли «слишком проукраинским»
01:34 817
США начинают поставки грозных бомб Украине
США начинают поставки грозных бомб Украине
01:32 1211
Трамп собирается перегнать Россию
Трамп собирается перегнать Россию
01:22 1124
Тандем Эрдогана с Алиевым для Европы
Тандем Эрдогана с Алиевым для Европы статья концептуальная
00:20 1481
Путин: «Как мне сказали, так и произошло»
Путин: «Как мне сказали, так и произошло» все еще актуально
13 мартa 2025, 20:06 10737
Дефицит и рост цен на картофель. Что происходит?
Дефицит и рост цен на картофель. Что происходит? главный вопрос
00:00 1735
Азербайджан подтвердил заявление Армении
Азербайджан подтвердил заявление Армении все еще актуально
13 мартa 2025, 18:16 12702
Трамп полностью заблокировал российские банки
Трамп полностью заблокировал российские банки ОБНОВЛЕНО 01:52
01:52 3287
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться