Спецпосланника Трампа сочли «слишком проукраинским»

Келлог «бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш тип человека, не того калибра, которого мы ищем», — заявил российский чиновник NBC News.

Нескольких собеседников издания в администрации Трампа сообщили на днях изданию Politico, что отсутствие Келлога на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии «подчеркивает, насколько он отстранен». Издание отмечает, что Келлог был вытеснен, поскольку другие, включая госсекретаря США Марко Рубио, советника по национальной безопасности Майка Уолтца и спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, заняли центральное место в переговорах.

При этом в Белом доме не подтверждают отстранение Келлога. Представитель Белого дома по национальной безопасности Джеймс Хьюитт заявил, что Келлог «остается ценной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с европейскими союзниками» США.