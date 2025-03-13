Российский «криптомафиози», «отмывший» 96 миллиардов долларов, оказался в руках США

Власти Индии арестовали гражданина России Алексея Бесчиокова (по другим данным — Бещекова) по запросу спецслужб США. Его обвиняют в «отмывании» 96 миллиардов долларов через криптобиржу Garantex, а также в переводе денег террористической группировке ХАМАС. Garantex обеспечивала отмывание денег для террористических организаций, наркоторговцев и киберпреступников. В 2022 году США и Евросоюз ввели санкции против этой криптобиржи. За последние месяцы американские спецслужбы в сотрудничестве с рядом европейских стран активизировали преследование Garantex и ее администратора Бесчиокова. Арест произошел менее чем через неделю после публикации Минюстом США обвинительного заключения против Бесчиокова и россиянина Александра Миры Серды. Согласно этому документу, Бесчиоков отвечал за поддержание работы Garantex и ее инфраструктуры, а Мира Серда был соучредителем и коммерческим директором.

Обвинение утверждает, что с 2015 по 2029 год через Garantex прошло 96 миллиардов долларов, часть которых была переведена через американские банки, что нарушило законы США о борьбе с отмыванием денег. После введения санкций Бесчиоков и его сообщники изменили операционные схемы, чтобы обходить ограничения и скрытно сотрудничать с американскими компаниями. 6 марта Секретная служба США заблокировала три домена, поддерживавших работу Garantex, и заморозила более 26 миллионов долларов в криптовалютных транзакциях. В рамках скоординированных действий правоохранительные органы Германии и Финляндии изъяли серверы, на которых размещались операции Garantex, а ФБР получило их копии, включая клиентскую и бухгалтерскую базы данных. По данным Минюста США, Garantex использовалась для финансирования хакерских атак, программ-вымогателей, терроризма и наркоторговли, что имело серьезные последствия для американских граждан. Обвинение утверждает, что Бесчиоков и Мира Серда осознавали криминальный характер сделок и предпринимали меры для их сокрытия. Они обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, что грозит им до 20 лет тюрьмы. Бесчиокова также обвиняют в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (еще 20 лет лишения свободы) и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег (до 5 лет тюрьмы). Ранее израильские спецслужбы выявили, что через Garantex ХАМАС получал миллионы долларов. Некоторые источники утверждают, что криптобиржа связана с российской Службой внешней разведки.