Российский «криптомафиози», «отмывший» 96 миллиардов долларов, оказался в руках США
Власти Индии арестовали гражданина России Алексея Бесчиокова (по другим данным — Бещекова) по запросу спецслужб США. Его обвиняют в «отмывании» 96 миллиардов долларов через криптобиржу Garantex, а также в переводе денег террористической группировке ХАМАС.
Garantex обеспечивала отмывание денег для террористических организаций, наркоторговцев и киберпреступников. В 2022 году США и Евросоюз ввели санкции против этой криптобиржи. За последние месяцы американские спецслужбы в сотрудничестве с рядом европейских стран активизировали преследование Garantex и ее администратора Бесчиокова.
Арест произошел менее чем через неделю после публикации Минюстом США обвинительного заключения против Бесчиокова и россиянина Александра Миры Серды. Согласно этому документу, Бесчиоков отвечал за поддержание работы Garantex и ее инфраструктуры, а Мира Серда был соучредителем и коммерческим директором.
Обвинение утверждает, что с 2015 по 2029 год через Garantex прошло 96 миллиардов долларов, часть которых была переведена через американские банки, что нарушило законы США о борьбе с отмыванием денег. После введения санкций Бесчиоков и его сообщники изменили операционные схемы, чтобы обходить ограничения и скрытно сотрудничать с американскими компаниями.
6 марта Секретная служба США заблокировала три домена, поддерживавших работу Garantex, и заморозила более 26 миллионов долларов в криптовалютных транзакциях. В рамках скоординированных действий правоохранительные органы Германии и Финляндии изъяли серверы, на которых размещались операции Garantex, а ФБР получило их копии, включая клиентскую и бухгалтерскую базы данных.
По данным Минюста США, Garantex использовалась для финансирования хакерских атак, программ-вымогателей, терроризма и наркоторговли, что имело серьезные последствия для американских граждан. Обвинение утверждает, что Бесчиоков и Мира Серда осознавали криминальный характер сделок и предпринимали меры для их сокрытия. Они обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, что грозит им до 20 лет тюрьмы. Бесчиокова также обвиняют в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (еще 20 лет лишения свободы) и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег (до 5 лет тюрьмы).
Ранее израильские спецслужбы выявили, что через Garantex ХАМАС получал миллионы долларов. Некоторые источники утверждают, что криптобиржа связана с российской Службой внешней разведки.
По информации российских СМИ, Бесчиоков покинул Москву в феврале, отправившись в Индию вместе с женой Юлией (работала в консалтинговой компании WillMore, партнере Microsoft) и несовершеннолетним сыном. Семья проживала в Москве, но регулярно зимовала в Индии. В этом году они арендовали дом в пригороде Тривандрума (столица штата Керала).
В январе туда первой прилетела знакомая Бесчиокова, но ее депортировали в Москву из-за прошлых нарушений визового режима. После этого супруги выясняли, нет ли у них запрета на въезд, но получили заверения, что могут беспрепятственно путешествовать. В феврале они прилетели в Индию, а спустя месяц должны были вернуться в Россию.
Однако вылет проходил странно: жена и сын Бесчиокова улетели 11 марта, а сам он был задержан в аэропорту перед посадкой на рейс в Москву.
Ожидается, что 17 марта будет принято решение о его экстрадиции в США. Американские власти заявили, что арест произведен по их запросу, так как Бесчиоков пытался скрыться. Представитель Минюста США Николь Оксман подтвердила задержание, но отказалась от дополнительных комментариев.