Haqqin.az будет подводит итоги прошедшего дня. В нашей рубрике «Объектив haqqin.az» вы сможете ознакомиться с главными событиями, запечатлевшимися в нашей памяти. Речь идет всего лишь о фрагментах в короткой памяти, длиною в один день. Возможно, и не сегодня, вероятно, в последующие дни эти фрагменты станут историческими феноменами. Ведь на наших глазах вершится новая история! * * * Фото дня Российские солдаты идут по разрушенному городу Суджа в Курской области. Россия заявила, что полностью взяла под контроль Суджу.

Цитата дня Дональд Трамп: «Думаю, присоединение Гренландии к США произойдет, это нужно для международной безопасности…» Заявление дня Президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением о прекращении огня в Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. По его словам, Киев может использовать 30-дневное прекращение огня для получения оружия или принудительной мобилизации. «Это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», - сказал Путин. Он добавил, что Россия будет продолжать курс на технологический суверенитет независимо от отношений с США. «Нам сделали хорошую прививку - прививку самостоятельности, суверенитета», - сказал Путин. Ранее власти США в ходе переговоров с Украиной предложили ввести 30-дневное прекращение огня на всей линии фронта. Украина поддержала это предложение.

Оракул дня Илон Маск допустил банкротство США из-за больших федеральных расходов. «Америка крайне убыточна, далека от безубыточности, и если внешние источники перестанут давать нам в долг деньги, мы обанкротимся», - заявил Маск. Он добавил, что «если дефицит федеральных расходов не будет устранен, Америка обанкротится». Призыв дня Президент Польши Анджей Дуда призвал США переместить американские ядерные боеголовки из Западной Европы на польскую территорию. «Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя также должен произойти перенос инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно. Я думаю, что не только пришло время, но и было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь», - заявил Дуда в интервью Financial Times.