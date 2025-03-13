Да пошли вы на пошлины!

Накануне выборов Дональд Трамп, отыграв партию в гольф на своем поле в Нью-Джерси, объявил репортерам, что, начиная с первого дня пребывания у власти станет быстро снижать цены на все абсолютно товары в стране. Через 12 недель будет резко снижена цена на электричество, пообещал будущий президент. Прошло семь недель после инаугурации, но цена на электричество лишь увеличилась. Также остаются исключительно высокими цены на продовольственные товары. Набившее оскомину упоминание о невероятной стоимости куриных яиц в Америки, тема, выставившая Америку в неприглядно смешном свете, вызывает зубовный скрежет у сторонников Трампа. «Да заткнитесь вы уже с этими яйцами!», - просто кричит в социальной сети консервативный комментатор Чарли Кирк и Трамп распространяет этот пост где только можно. Своим грандиозными успехом республиканцы считают то, что в феврале инфляция оказалась чуточку меньше, чем предполагалось — не 2.9 процента, а 2.8. Но общей картины это не меняет, о чем свидетельствуют биржевые индексы, которые сейчас значительно ниже, чем до инаугурации Трампа.

Свежие данные опросов общественного мнения, пришедшие в среду, показывают растущее недовольство американцев. По замерам CNN, 56 процентов не одобряют то, как новая власть разбирается с экономикой. До этого никогда еще большинство граждан не критиковало президента за экономическую политику. Сейчас многие вспоминают известную фразу: «Это экономика, глупец!», которую приписывают Биллу Клинтону. А есть один параметр, по которому американцы высказываются еще более решительно. Это пошлины, которые Трамп с размахом вводит против своих естественных союзников —европейских государств и Канады. Здесь с его действиями не согласен 61 процент населения, а поддерживает лишь 39. Против пошлин стали выступать даже наиболее влиятельные республиканцы в Конгрессе, не говоря уже о демократах. Нет, они не атакуют напрямую, но очень многие выражают надежду, что эти пошлины долго не продержатся. Об этом говорит, в частности лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тан. «Я надеюсь, что когда эти тарифы достигнут своей цели, то они станут временными», - заявил он. Однако мало кто представляет, какова конечная цель этих совершенно неразумных пошлин. Пока все идет к результату, прямо противоположному заявленному. Ведущие экономисты говорят, что наибольший удар по экономике в связи с этими пошлинами еще предстоит ощутить в ближайшие месяцы. Связано это не только с уже введенными пошлинами, но и с ответными мерами Европы и Канады. По ним особенно сильно ударили пошлины на экспорт в США на сталь и алюминий. Самой уязвимой стала Германия, ведущий экспортер в Америку, которая уже испытала крайне болезненный эффект по части поставок автомобилей и фармацевтической продукции.