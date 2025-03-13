USD 1.7000
EUR 1.8519
RUB 1.9517
Подписаться на уведомления
Россия отказала США: перемирия не будет
Новость дня
Россия отказала США: перемирия не будет

Лига Европы: «Фенербахче» проиграл в серии пенальти

Три соперника «Карабаха» - в четвертьфинале
Отдел спорта
03:13 365

Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций.

Турецкий «Фенербахче» после поражения в Стамбуле от шотландского «Рейнджерс» со счетом 1:3 смог отыграться в Глазго, победив 2:0. Оба мяча забил Себастьян Шиманьски, отличившийся на 45-й и 73-й минутах. В дополнительное время голов не было, а в серии пенальти точнее оказались хозяева - 3:2.

Интересно, что сразу три соперника чемпиона Азербайджана «Карабаха» в основной стадии пробились в четвертьфинал Лиги Европы. Это - норвежский «Буде-Глимт», который проиграл дома команде Гурбана Гурбанова со счетом 1:2, а также английский «Тоттенхэм» и французский «Лион».

Результаты других матчей 1/8 финала

Лига Европы

«Лацио» (Италия) - «Виктория» (Чехия) - 1:1 (общий счет - 3:2)

«Айнтрахт» (Германия) - «Аякс» (Нидерланды) - 4:1 (6:2)

«Олимпиакос» (Греция) - «Буде-Глимт» (Норвегия) - 2:1 (2:4)

«Атлетик» (Испания) - «Рома» (Италия) - 3:1 (4:3)

«Тоттенхэм» (Англия) - АЗ (Нидерланды) - 3:1 (3:2)

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Реал Сосьедад» (Испания) - 4:1 (5:2)

«Лион» (Франция) - ФКСБ (Румыния) - 4:0 (7:1)

Лига конференций

«Серкль Брюгге» (Бельгия) - «Ягеллония» (Польша) - 2:0 (2:3)

«Рапид» (Австрия) - «Борац» (Босния и Герцеговина) - 2:1 (3:2)

«Лугано» (Швейцария) - «Целе» (Словения) - 5:4 (5:5), по пенальти 1:3

«Юргорден» (Швеция) - «Пафос» (Кипр) - 3:0 (3:1)

«Виториа» (Португалия) - «Бетис» (Испания) - 0:4 (2:6)

«Фиорентина» (Италия) - «Панатинаикос» (Греция) - 3:1 (5:4)

«Легия» (Польша) - «Мольде» (Норвегия) - 2:0 (4:3)

«Челси» (Англия) - «Копенгаген» (Дания) - 1:0 (3:1)

Пары 1/4 финала

Лига Европы

«Буде-Глимт» - «Лацио»

«Тоттенхэм» - «Айнтрахт»

«Рейнджерс» - «Атлетик»

«Лион» - «Манчестер Юнайтед»

Лига конференций

«Бетис» - «Ягеллония»

«Целе» - «Фиорентина»

«Легия» - «Челси»

«Рапид» - «Юргорден»

Да пошли вы на пошлины!
Да пошли вы на пошлины! горячая тема
02:49 935
Дефицит и рост цен на картофель. Что происходит?
Дефицит и рост цен на картофель. Что происходит? главный вопрос
00:00 2293
Победа России с грезами Трампа, ядерные боеголовки после геноцида в Газе
Победа России с грезами Трампа, ядерные боеголовки после геноцида в Газе объектив haqqin.az
02:22 1035
Люди живут в руинах… но чиновникам не до них
Люди живут в руинах… но чиновникам не до них наш спецреп
13 мартa 2025, 23:30 2350
«Главная цель Путина – ликвидация суверенитета Украины»
«Главная цель Путина – ликвидация суверенитета Украины» профессор Маргарита Шешельгите отвечает на вопросы haqqin.az
01:03 1572
Физули Мусаев дал показания против Олега Бакинского
Физули Мусаев дал показания против Олега Бакинского и такое бывает
13 мартa 2025, 23:17 3833
Российский «криптомафиози», «отмывший» 96 миллиардов долларов, оказался в руках США
Российский «криптомафиози», «отмывший» 96 миллиардов долларов, оказался в руках США он переводил деньги и ХАМАС
02:07 1343
Спецпосланника Трампа сочли «слишком проукраинским»
Спецпосланника Трампа сочли «слишком проукраинским»
01:34 1478
США начинают поставки грозных бомб Украине
США начинают поставки грозных бомб Украине
01:32 2240
Трамп собирается перегнать Россию
Трамп собирается перегнать Россию
01:22 1839
Тандем Эрдогана с Алиевым для Европы
Тандем Эрдогана с Алиевым для Европы статья концептуальная
00:20 1963

ЭТО ВАЖНО

Да пошли вы на пошлины!
Да пошли вы на пошлины! горячая тема
02:49 935
Дефицит и рост цен на картофель. Что происходит?
Дефицит и рост цен на картофель. Что происходит? главный вопрос
00:00 2293
Победа России с грезами Трампа, ядерные боеголовки после геноцида в Газе
Победа России с грезами Трампа, ядерные боеголовки после геноцида в Газе объектив haqqin.az
02:22 1035
Люди живут в руинах… но чиновникам не до них
Люди живут в руинах… но чиновникам не до них наш спецреп
13 мартa 2025, 23:30 2350
«Главная цель Путина – ликвидация суверенитета Украины»
«Главная цель Путина – ликвидация суверенитета Украины» профессор Маргарита Шешельгите отвечает на вопросы haqqin.az
01:03 1572
Физули Мусаев дал показания против Олега Бакинского
Физули Мусаев дал показания против Олега Бакинского и такое бывает
13 мартa 2025, 23:17 3833
Российский «криптомафиози», «отмывший» 96 миллиардов долларов, оказался в руках США
Российский «криптомафиози», «отмывший» 96 миллиардов долларов, оказался в руках США он переводил деньги и ХАМАС
02:07 1343
Спецпосланника Трампа сочли «слишком проукраинским»
Спецпосланника Трампа сочли «слишком проукраинским»
01:34 1478
США начинают поставки грозных бомб Украине
США начинают поставки грозных бомб Украине
01:32 2240
Трамп собирается перегнать Россию
Трамп собирается перегнать Россию
01:22 1839
Тандем Эрдогана с Алиевым для Европы
Тандем Эрдогана с Алиевым для Европы статья концептуальная
00:20 1963
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться