Лига Европы: «Фенербахче» проиграл в серии пенальти

Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций.

Турецкий «Фенербахче» после поражения в Стамбуле от шотландского «Рейнджерс» со счетом 1:3 смог отыграться в Глазго, победив 2:0. Оба мяча забил Себастьян Шиманьски, отличившийся на 45-й и 73-й минутах. В дополнительное время голов не было, а в серии пенальти точнее оказались хозяева - 3:2.