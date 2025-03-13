Лига Европы: «Фенербахче» проиграл в серии пенальти
Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций.
Турецкий «Фенербахче» после поражения в Стамбуле от шотландского «Рейнджерс» со счетом 1:3 смог отыграться в Глазго, победив 2:0. Оба мяча забил Себастьян Шиманьски, отличившийся на 45-й и 73-й минутах. В дополнительное время голов не было, а в серии пенальти точнее оказались хозяева - 3:2.
Интересно, что сразу три соперника чемпиона Азербайджана «Карабаха» в основной стадии пробились в четвертьфинал Лиги Европы. Это - норвежский «Буде-Глимт», который проиграл дома команде Гурбана Гурбанова со счетом 1:2, а также английский «Тоттенхэм» и французский «Лион».
Результаты других матчей 1/8 финала
Лига Европы
«Лацио» (Италия) - «Виктория» (Чехия) - 1:1 (общий счет - 3:2)
«Айнтрахт» (Германия) - «Аякс» (Нидерланды) - 4:1 (6:2)
«Олимпиакос» (Греция) - «Буде-Глимт» (Норвегия) - 2:1 (2:4)
«Атлетик» (Испания) - «Рома» (Италия) - 3:1 (4:3)
«Тоттенхэм» (Англия) - АЗ (Нидерланды) - 3:1 (3:2)
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Реал Сосьедад» (Испания) - 4:1 (5:2)
«Лион» (Франция) - ФКСБ (Румыния) - 4:0 (7:1)
Лига конференций
«Серкль Брюгге» (Бельгия) - «Ягеллония» (Польша) - 2:0 (2:3)
«Рапид» (Австрия) - «Борац» (Босния и Герцеговина) - 2:1 (3:2)
«Лугано» (Швейцария) - «Целе» (Словения) - 5:4 (5:5), по пенальти 1:3
«Юргорден» (Швеция) - «Пафос» (Кипр) - 3:0 (3:1)
«Виториа» (Португалия) - «Бетис» (Испания) - 0:4 (2:6)
«Фиорентина» (Италия) - «Панатинаикос» (Греция) - 3:1 (5:4)
«Легия» (Польша) - «Мольде» (Норвегия) - 2:0 (4:3)
«Челси» (Англия) - «Копенгаген» (Дания) - 1:0 (3:1)
Пары 1/4 финала
Лига Европы
«Буде-Глимт» - «Лацио»
«Тоттенхэм» - «Айнтрахт»
«Рейнджерс» - «Атлетик»
«Лион» - «Манчестер Юнайтед»
Лига конференций
«Бетис» - «Ягеллония»
«Целе» - «Фиорентина»
«Легия» - «Челси»
«Рапид» - «Юргорден»