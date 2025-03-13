Мир Путина. С нюансами

Владимир Путин дал ответ на сформулированное в саудовской Джидде США и Украиной предложение о 30-дневном прекращении огня. Как нетрудно было предсказать, он не стал с порога отвергать идею перемирия и тем самым провоцировать носящегося с ней американского президента. Путин заявил, что идея ему нравится и что она правильная. Даже поблагодарил американского лидера (а тот явно любит лесть) за то, что тот так много времени уделяет украинскому вопросу. Но есть нюанс, добавил российский президент. Вернее, их много, как стало ясно из его дальнейших разъяснений. После чего отправился на закрытую встречу со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Обсуждать эти самые нюансы. После того, как в ходе почти 9-часовых переговоров в Джидде американская и украинская делегации родили – нет, не мышь – предложение о 30-дневном перемирии (но без подробностей), Москва выдержала паузу и не стала спешить с реакций. Пауза была почти театральной, потому как преисполненной вполне однозначных намеков. Намеков на то, что Россией правит не Зеленский и его так просто «не прогнешь».

Так, 12 марта Владимир Путин посетил район боевых действий в Курской области и заслушал рапорты руководителей операции. Словно он дал команду побеждать. На следующий день Минобороны РФ отчиталось об освобождении Суджи, последнего крупного населенного пункта, который ВСУ оккупировали летом прошлого года. Многие при этом обратили внимание, что Верховный Главнокомандующий был в военном камуфляже. Последний раз он был на публике в военной форме во время СВО в сентябре 2022 года на военных учениях «Восток», аккурат накануне «частичной мобилизации». Это уже можно было воспринять как четкий сигнал прежде всего президенту США Трампу и само по себе стало косвенным предварительным ответом на договоренности США и Украины в саудовской Джидде. Ну а поскольку в свете известного недавнего скандала с украинским лидером в Белом доме, когда Трамп в том числе упрекнул его в отсутствии костюма и галстука, вновь было подтверждено, что в большой политике дресс-код – это больше, чем дресс-код, то сигнал от Путина все «считали» четко: Москва заняла жесткую позицию и вряд ли пойдет на перемирие в том виде, как его подготовили в Джидде делегации Украины и США События следующего дня подтвердили эти предположения. Сначала, по примеру Верховного первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко в сопровождении главы ДНР Дениса Пушилина в бронежилетах и с автоматами за спиной посетили город Курахово в Донецкой области, которое ВС РФ заняли около двух месяцев назад. Потом, когда уже самолет спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа летел в Москву, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США действительно назначили своего посредника по Украине, но это не Уиткофф: мол, ничего особо не ждите, летит какой-то «почтальон» просто. Далее Ушаков своими заявлениями еще больше пригасил оптимистичные ожидания от еще только предстоявшего визита американского посланника. Заявив, что предложенное в Джидде временное перемирие на Украине – это передышка для украинских военных, тогда как Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывало бы интересы и озабоченности Москвы.

Путин изложил вполне стандартный набор условий практически любого прекращения огня в ситуации, когда ни у одной из сторон нет решающего перевеса, но у одной из сторон есть некоторое ощутимое преимущество. И в такой ситуации перемирие обычно работает в пользу «проигрывающей стороны», давая ей передышку. Собственно, Путин так и воспринимает ситуацию, рассказав, что российские войска наступают везде, а в Курской области особенно. И что же теперь, мол, просто выпустить ВСУ оттуда или им командование предложит все же сдаться? Вопрос риторический, поскольку сцены публичной сдачи задержавшихся на российской территории подразделений ВСУ (которые Путин днем ранее назвал «террористами») Киев хотел бы максимально избежать. Общий посыл ответа Путина Трампу был выражен в одной фразе: мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричины кризиса. Он говорил все это и ранее. При этом «устранение первопричин кризиса» так, как его понимают в Москве, было описано еще в известном «ультиматуме МИД РФ» от 15 декабря 2021 года, суть которого замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил одной фразой: «Пусть НАТО собирает манатки и убирается на границы 1997 года». Возможно, сейчас формулировки Москвы после трех лет изнурительных боев с Украиной несколько смягчатся. Однако в контексте переговоров об этом самом «долгосрочном мире» так или иначе будут подняты вопросы (не)размещения инфраструктуры и определенных вооружений НАТО в Восточной Европе, (не)проведения военных маневров вблизи границ РФ и Белоруссии, (не)размещения войск США там же и так далее. А также остается требование «демилитаризации» Украины, что категорически противоречит всему нынешнему настрою Европы. А уж Киева тем более. Путин касательно возможного прекращения огня выставил также условие прекращения военных поставок Киеву, обучения военных Украины, а также - «принудительной мобилизации». Вряд ли Киев охотно согласится со всеми этими требованиями.