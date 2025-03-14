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Cкандал в Европарламенте: китайские лоббисты подкупили депутатов

обновлено 22:01
14 мартa 2025, 22:01 4031

Европарламент запретил лоббистам китайской технологической корпорации Huawei входить в свои здания в связи с расследуемым делом о взяточничестве, сообщает Reuters со ссылкой на представителя парламента. По его словам, это «мера предосторожности». Politico уточняет, что по состоянию на октябрь у Huawei было девять лоббистов в Европарламенте.

Бельгийские федеральные прокуроры ранее на этой неделе заявили, что задержали несколько человек в Европейском парламенте по подозрению в получении взяток от Huawei. Предварительные обвинения включают в себя «активную коррупцию, подделку документов, отмывание денег».

13 марта полиция опечатала два офиса, в которых работали помощники депутатов. Обыски прошли по 21 адресу в Брюсселе, бельгийских регионах Фландрия и Валлония, а также в Португалии.

Согласно заявлению бельгийской прокуратуры, взяточничество в Европарламенте происходило «под видом коммерческого лоббирования» регулярно с 2021 года. Эпизоды дела включают подарки в виде оплаты еды и дорожных расходов, а также приглашения на футбольные матчи. Под подозрение попали 15 бывших и действующих членов парламента.

*** 10:12

Бельгийская полиция провела обыски, в том числе в офисах китайского технологического гиганта Huawei, из-за нового коррупционного скандала в Европарламенте. Об этом сообщает Politico.

Бельгийская федеральная полиция провела обыски рано утром в четверг в рамках расследования коррупции в Европейском парламенте. «Мы можем подтвердить, что у нас продолжается расследование по предварительным обвинениям в коррупции, подделке документов, отмывании денег в Европарламенте», – заявил представитель бельгийской прокуратуры.

Полиция провела обыски по 21 адресу в Брюсселе, Фландрии, Валлонии, отдельные следственные действия прошли в Португалии, добавил представитель. Правоохранители арестовали несколько человек.

Издания Follow the Money, Le Soir и Knack сообщили, что прокуратура расследует правонарушения, связанные с китайским технологическим гигантом Huawei. Знакомый с ходом расследования источник также подтвердил, что расследование связано с Huawei.

Два человека, которые работают в здании главного лоббистского офиса Huawei в Европейском союзе в Брюсселе, сообщили Politico, что видели, как утром в четверг в офис вошли сотрудники полиции, и в полдень они все еще находились в помещении.

По данным бельгийского телеканала RTBF, проведенная утром 13 марта полицейская операция была направлена против влиятельных лиц в парламентском органе, таких как депутаты и их помощники, которые, предположительно, продвигали интересы китайской Huawei в европейских кругах в обмен на различные выгоды.

На протяжении нескольких лет компания Huawei связана с задачей развертывания в Европе телекоммуникационных сетей, в первую очередь пятого поколения (5G). Присутствие китайской телекоммуникационной компании, вышедшей на европейский рынок в начале 2000-х годов, вызывает подозрения у ряда политических кругов и подвергается критике.

В декабре 2022 года в Европарламенте разразился так называемый «Катаргейт» - коррупционный скандал, в который, по мнению следствия, была вовлечена группа депутатов, политиков, лоббистов, государственных служащих и членов их семей, находившихся под влиянием правительств Катара, Марокко и Мавритании и связанных с коррупцией и отмыванием денег.

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