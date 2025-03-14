Cкандал в Европарламенте: китайские лоббисты подкупили депутатов

Европарламент запретил лоббистам китайской технологической корпорации Huawei входить в свои здания в связи с расследуемым делом о взяточничестве, сообщает Reuters со ссылкой на представителя парламента. По его словам, это «мера предосторожности». Politico уточняет, что по состоянию на октябрь у Huawei было девять лоббистов в Европарламенте.

Бельгийские федеральные прокуроры ранее на этой неделе заявили, что задержали несколько человек в Европейском парламенте по подозрению в получении взяток от Huawei. Предварительные обвинения включают в себя «активную коррупцию, подделку документов, отмывание денег».

13 марта полиция опечатала два офиса, в которых работали помощники депутатов. Обыски прошли по 21 адресу в Брюсселе, бельгийских регионах Фландрия и Валлония, а также в Португалии.

Согласно заявлению бельгийской прокуратуры, взяточничество в Европарламенте происходило «под видом коммерческого лоббирования» регулярно с 2021 года. Эпизоды дела включают подарки в виде оплаты еды и дорожных расходов, а также приглашения на футбольные матчи. Под подозрение попали 15 бывших и действующих членов парламента.