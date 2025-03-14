Самолет спецпредставителя Трампа приземлился в Баку. В чем причина?..

Как сообщалось ранее, частный бизнес-джет Gulfstream G650, принадлежащий специальному представителю президента США Дональда Трампа, миллиардеру Стиву Уиткоффу, приземлился в бакинском аэропорту сегодня утром спустя примерно два часа после вылета из Москвы. Об этом сообщал онлайн-сервис Flightradar24. Ранее Стив Уиткофф принимал участие в переговорах с украинской делегацией в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. После этого он направился в Москву для обсуждения условий прекращения огня с российской стороной. Самолет Уиткоффа приземлился в Москве вечером 13 марта, а позже стало известно о его переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Официальные источники, включая американские, не сообщили, с чем именно связана посадка самолета спецпредставителя Трампа из Москвы в Баку. Однако наиболее вероятная причина — санкции. Вопрос в том, что согласно ответным санкциям, введенным Россией в 2022 году, американским пассажирским самолетам запрещено получать техническое обслуживание, дозаправку и запасные части на территории России. Аналогичные ограничения США ввели против России.

Максимальная дальность полета самолета Gulfstream G650 Стива Уиткоффа составляет 12 964 километра. Расстояние по прямой между Москвой и Вашингтоном (через воздушное пространство России) — 7 823 километра. По данным Flightradar24, самолет летел в Москву из Эр-Рияда через Турцию, несколько стран Восточной Европы и Балтийские республики, то есть по более протяженному маршруту. Это объясняется тем, что воздушное пространство южных регионов России небезопасно для полетов из-за регулярных ударов украинских беспилотников. Без дозаправки и предполетного технического осмотра самолет спецпредставителя Трампа не мог вылететь из Москвы в США. По всей видимости, именно по этой причине он приземлился в Баку, где находится наиболее подходящий аэропорт для обслуживания бизнес-джетов такого типа. Спустя несколько часов после посадки самолет вылетел из Баку и, пролетев через воздушное пространство Турции, направился в США. По данным Flightradar24, около 13:20 по бакинскому времени самолет Уиткоффа находился над турецкой провинцией Трабзон. Остается неизвестным, были ли у Стива Уиткоффа какие-либо официальные контакты в Баку в течение нескольких часов его пребывания в азербайджанской столице. * * * Самолет Gulfstream G650, на котором, предположительно, находился специальный посланник президента США Стив Уиткофф, вылетел из московского аэропорта Внуково в ночь на 14 марта, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса Flightradar24.