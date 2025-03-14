Самолет спецпредставителя Трампа приземлился в Баку. В чем причина?..
Как сообщалось ранее, частный бизнес-джет Gulfstream G650, принадлежащий специальному представителю президента США Дональда Трампа, миллиардеру Стиву Уиткоффу, приземлился в бакинском аэропорту сегодня утром спустя примерно два часа после вылета из Москвы. Об этом сообщал онлайн-сервис Flightradar24.
Ранее Стив Уиткофф принимал участие в переговорах с украинской делегацией в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
После этого он направился в Москву для обсуждения условий прекращения огня с российской стороной. Самолет Уиткоффа приземлился в Москве вечером 13 марта, а позже стало известно о его переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
Официальные источники, включая американские, не сообщили, с чем именно связана посадка самолета спецпредставителя Трампа из Москвы в Баку. Однако наиболее вероятная причина — санкции. Вопрос в том, что согласно ответным санкциям, введенным Россией в 2022 году, американским пассажирским самолетам запрещено получать техническое обслуживание, дозаправку и запасные части на территории России. Аналогичные ограничения США ввели против России.
Максимальная дальность полета самолета Gulfstream G650 Стива Уиткоффа составляет 12 964 километра. Расстояние по прямой между Москвой и Вашингтоном (через воздушное пространство России) — 7 823 километра. По данным Flightradar24, самолет летел в Москву из Эр-Рияда через Турцию, несколько стран Восточной Европы и Балтийские республики, то есть по более протяженному маршруту. Это объясняется тем, что воздушное пространство южных регионов России небезопасно для полетов из-за регулярных ударов украинских беспилотников.
Без дозаправки и предполетного технического осмотра самолет спецпредставителя Трампа не мог вылететь из Москвы в США. По всей видимости, именно по этой причине он приземлился в Баку, где находится наиболее подходящий аэропорт для обслуживания бизнес-джетов такого типа.
Спустя несколько часов после посадки самолет вылетел из Баку и, пролетев через воздушное пространство Турции, направился в США. По данным Flightradar24, около 13:20 по бакинскому времени самолет Уиткоффа находился над турецкой провинцией Трабзон.
Остается неизвестным, были ли у Стива Уиткоффа какие-либо официальные контакты в Баку в течение нескольких часов его пребывания в азербайджанской столице.
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Самолет Gulfstream G650, на котором, предположительно, находился специальный посланник президента США Стив Уиткофф, вылетел из московского аэропорта Внуково в ночь на 14 марта, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса Flightradar24.
Самолет вылетел из Москвы в 01:54 ночи (02:54 по бакинскому времени), а спустя два с половиной часа, в 04:30 (05:30 по бакинскому времени), совершил посадку в международном аэропорту Баку.
Газета «Известия» опубликовала на своем сайте видеозапись, на которой, как утверждается, показан момент, как кортеж Уиткоффа заезжает на территорию аэропорта Внуково.
Уиткофф собирался встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, говорили в Кремле. Белый дом сообщал, что Уиткофф проведет переговоры по мирному соглашению в Украине. Журналисты кремлевского пула написали в телеграм-канале «Вы слушали Маяк», что рабочие встречи Путина в Кремле завершились в 01:30 ночи. Удалось ли Уиткоффу встретиться с Путиным, неясно. Пока что ни Кремль, ни Белый дом не сообщали, состоялась ли встреча.
Отмечается, что вечером 13 марта Уиткофф посетил посольство США в Москве, где провел около часа.
Самолет, связанный с Уиткоффом, находился в Москве чуть более 13 часов. Он прилетел около полудня 13 марта.
Президент РФ Владимир Путин заявил 13 марта, что Россия поддерживает предложение США ввести 30-дневное прекращение огня, но, по его словам, «есть нюансы». Путин считает, что многие вопросы, связанные с временным прекращением огня, требуют обсуждения, в том числе с президентом США. Дональд Трамп, комментируя заявление Путина, назвал его «многообещающим, но неполным». Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал заявление Путина «очередными российскими манипуляциями».