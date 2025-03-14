Али Асадов выступает в Милли Меджлисе

Премьер-министр сообщил, что в отчетном году в стране произведено 126,3 млрд манатов валового внутреннего продукта (ВВП), что в реальном выражении на 4,1 процента больше, чем в 2023 году. В 2024 году производство ВВП увеличилось на 0,3 процента в нефтегазовом секторе и на 6,2 процента в ненефтегазовом секторе. Ненефтегазовый сектор вырос на 7,3 процента. ВВП на душу населения вырос на 3,6 процента и составил 12,4 тыс. манатов.

Об этом сообщил премьер-министр Али Асадов в ходе представления отчета о деятельности Кабинета Министров Азербайджанской Республики в 2024 году на проходящем 14 марта заседании Милли Меджлиса.

Премьер-министр отметил, что в 2024 году стратегические валютные резервы Азербайджана, увеличившись на 2,5 млрд долларов США (или на 3,7 процента), составили 71 млрд долларов (в настоящее время 73 млрд долларов), что в 14 раз превышает внешний государственный долг.

Али Асадов сообщил, что к концу года размер внешнего государственного долга, сократившись на 20,6 процента, составил 5,1 миллиарда долларов, что формирует 6,9 процента ВВП. Реализуемые правительством антиинфляционные меры, сохранение равновесия на валютном рынке, стабильность обменного курса, решения по макрофискальной и монетарной политике способствовали снижению инфляции. Он также отметил, что годовая инфляция в отчетном году оказалась в пределах целевого диапазона. Так, в декабре 2024 года 12-месячный уровень инфляции составил 4,9 процента, а среднегодовой - 2,2 процента.

Али Асадов в ходе представления отчета также сказал, что на освобожденных от оккупации территориях проведены масштабные работы по разминированию. В 2024 году от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 62 тыс. га, а всего на освобожденных от оккупации территориях - около 180 тыс. га. Премьер-министр сообщил, что к 2025 году планируется разминировать более 65 тыс. гектаров территории.

Глава Кабмина сообщил, что в 2024 году был принят ряд важных решений по увеличению социальных выплат в целях усиления социальной защиты населения, в частности, повышения покупательной способности. Премьер-министр сообщил, что в 2024 году 39 процентов расходов государственного бюджета, или 14,6 миллиарда манатов были направлены на финансирование социальных расходов в целях усиления социальной защиты населения.

Он отметил, что в 2024 году средний размер пенсии по стране увеличился на 12 процентов, пенсии по возрасту - на 11,3 процента, а прожиточный минимум был установлен в размере 270 манатов (рост на 9,8 процента). Средний размер ежемесячной социальной помощи на семью составил 475 манатов.

Премьер-министр отметил, что в отчетном году на обязательное медицинское страхование населения и реализацию ряда государственных программ в этой сфере в целях повышения качества и доступности услуг в сфере здравоохранения из бюджета был выделен 1 млрд 368 млн манатов (рост на 8,2 процента). Али Асадов сказал, что правительство рассматривает возможность расширения пакета медицинских услуг в предстоящий период в целях защиты здоровья населения.