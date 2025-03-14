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Трамп переселяет палестинцев в Африку

обновлено 12:54
12:54 1951

США и Израиль связались с правительствами Судана и Сомали, а также непризнанного Сомалиленда, чтобы обсудить использование их территорий для переселения палестинцев из сектора Газа, сообщает Associated Press со ссылкой на американских и израильских чиновников.

Отдельные контакты США и Израиля по этому вопросу начались, по данным источников AP, в феврале — после того, как президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху представил план по переселению палестинцев из Газы. Ведущая роль в обсуждениях с африканскими странами отведена Израилю, однако на какой стадии находятся переговоры и с кем они ведутся, не уточняется.

Взамен на прием палестинцев Израиль и США могут предложить странам множество финансовых, дипломатических и связанных с безопасностью стимулов — списание долгов, оружие, технологии и дипломатическую поддержку.

В Судане два чиновника подтвердили, что администрация Трампа обратилась к правительству, возглавляемому военными, с предложением принять палестинцев, однако сказали, что оно было «немедленно отвергнуто». Представители Сомали и Сомалиленда сказали, что им не известно о каких-либо контактах.

AP отмечает, что поскольку все три территории бедны, а в некоторых случаях и охвачены насилием, предложение о переселении туда палестинцев ставит под сомнение заявленную Трампом цель — он говорил, что беженцы в результате реализации плана будут жить «очень счастливо и очень безопасно».

*** 12:53

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о признании Республики Сомалиленд суверенным государством, если она согласится принять у себя беженцев из сектора Газа, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Американский чиновник, участвовавший в этих усилиях, подтвердил, что Вашингтон «ведет тихий разговор с Сомалилендом о ряде областей, которые могут быть полезны США в обмен на признание», — приводит агентство слова источников.

Уточняется, что власти непризнанного Сомалиленда публично отрицают факт контактов с американскими представителями. Однако ставка на установление официальных отношений с остальным миром может стать причиной, по которой власти территории откажутся от публичной поддержки Палестины.

Республика Сомалиленд существует с 1991 года, после того как в остальной части Сомали пал режим Сиада Барре. Несмотря на то что в ней регулярно проходят демократические выборы и она активно борется за свое дипломатическое признание, большая часть мира отказывает ей в легитимности, считая непризнанным квазигосударством.

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