Мирзоян: «После мира с Баку Армения выйдет из болота»
Ереван после подписания мирного соглашения с Баку «выйдет из болота», в котором мог утонуть. Об этом в парламенте заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
«С этим текстом [соглашения], установив мир, Армения выйдет из большого и глубокого болота, в котором мы можем и утонуть, если не выберемся», - сказал он. По его словам, «мир для Армении имеет экзистенциальное значение».
13 февраля МИД Армении сообщил, что все 17 положений мирного договора согласованы с Азербайджаном, и предложил Баку обсудить место и сроки его подписания.
*** 12:01
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что после подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией отпадет необходимость в посредническом формате, в частности, Минской группы ОБСЕ. Об этом он рассказал, комментируя вопрос о роспуске МГ ОБСЕ.
«После подписания мирного договора можно будет в институциональном плане считать, что конфликт подошел к концу, и можно будет констатировать, что необходимости в посредническом формате не существует», - отметил он.
Мирзоян также добавил, что текст мирного договора между Баку и Ереваном уже согласован, и Армения готова как можно скорее начать консультации с Азербайджаном, чтобы «договориться о месте, времени и других деталях соглашения».
Накануне, выступая на XII Глобальном Бакинском форуме, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «нам нужно, чтобы Минская группа ОБСЕ была распущена. Это наш месседж Армении, и мы заявляем, что в сохранении Минской группы нет никакой логики. Она была создана для решения карабахского вопроса. Сегодня этот вопрос решен. Армения признает Карабах частью Азербайджана. Почему бы вам не присоединиться к нам и не подать совместное заявление в ОБСЕ о роспуске организации?»