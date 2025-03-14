Мирзоян: «После мира с Баку Армения выйдет из болота»

Ереван после подписания мирного соглашения с Баку «выйдет из болота», в котором мог утонуть. Об этом в парламенте заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«С этим текстом [соглашения], установив мир, Армения выйдет из большого и глубокого болота, в котором мы можем и утонуть, если не выберемся», - сказал он. По его словам, «мир для Армении имеет экзистенциальное значение».

13 февраля МИД Армении сообщил, что все 17 положений мирного договора согласованы с Азербайджаном, и предложил Баку обсудить место и сроки его подписания.