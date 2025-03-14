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Результативные удары Украины по России

видео; обновлено 16:48
16:48 3407

БПЛА атаковал военный полигон в Мулино Нижегородской области, сообщают российские телеграм-каналы.

Местные власти пока не прокомментировали удар. Ранее Росавиация сообщила, что Нижегородский аэропорт Стригино временно приостановил прием и отправку авиарейсов.

*** 12:19 

Дроны Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали две газокомпрессорные станции и склад ракет для комплексов С-300/С-400 на территории России, сообщил источник «Украинской правды» в спецслужбах.

По его словам, дальнобойные дроны СБУ нанесли удары по газокомпрессорным станциям «Давыдовская» в Тамбовской области и «Новопетровская» в Саратовской области.

Видео из российских пабликов зафиксировало попадания дронов в оборудование станций и мощные взрывы.

Кроме того, удару подвергся полевой склад ракет для С-300/С-400 вблизи населенного пункта Радьковка (Белгородская область). После удара началась детонация боеприпасов.

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