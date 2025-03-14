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Китай о мире между Азербайджаном и Арменией

12:46 933

Пекин надеется на дальнейшее устранение разногласий между Арменией и Азербайджаном, которые тем самым внесут вклад в обеспечение мира в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По ее словам, КНР позитивно рассматривает прогресс в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, которые, как она подчеркнула, играют важную роль в Закавказье.

Вчера МИД Азербайджана официально подтвердил заявления Еревана о завершении переговоров по тексту мирного договора с Арменией.

В заявлении также отмечалось, что Баку готов продолжать двусторонний диалог по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации.

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