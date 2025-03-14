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ЕС выступил с заявлением по миру между Баку и Ереваном

12:48 1346

Европейский союз приветствует соответствующие заявления, сделанные Арменией и Азербайджаном о завершении переговоров по проекту Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений, говорится в заявлении, размещенном на сайте ЕС.

В заявлении отмечается, что ЕС полностью поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и готов предоставить дополнительную поддержку.

«Мы высоко оцениваем упорную работу обеих сторон в этом направлении в течение последних нескольких лет, как на двустороннем уровне, так и с участием международного сообщества. Соответствующие заявления представляют собой решающий шаг на пути к прочному миру и безопасности в регионе. Важно сохранить этот импульс и обеспечить плавное завершение этого процесса с тем же дальновидным и ориентированным на компромисс подходом с обеих сторон», - отмечается в заявлении.

Напомним, что вчера, 13 марта, глава МИД Азербайджана Джейхун Байраов заявил о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

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