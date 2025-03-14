Новый мегапроект Азербайджана стоимостью 10 миллиардов евро

Как уже сообщалось, 10 марта в Будапеште представители Азербайджана, Венгрии, Грузии, Болгарии и Румынии обсудили проект самого длинного в мире подводного электрического кабеля — «Зеленого энергетического коридора», который соединит побережье Каспийского моря с юго-восточной Европой.

Проект общего интереса Азербайджан на встрече представлял министр энергетики Парвиз Шахбазов, Венгрию — министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, Грузию — первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, Румынию — министр энергетики Себастьян-Иоан Бурдужа, а Болгарию — министр энергетики Жечо Станков. В обсуждениях также приняли участие представители Европейского Союза и руководство недавно созданного совместного предприятия GECO Power Company, отвечающего за реализацию этого проекта. По итогам переговоров Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали совместное письмо на имя еврокомиссара по энергетике Дэна Йоргенсена. Цель этого документа — обеспечить необходимую поддержку Брюсселя для присвоения проекту «Зеленого энергетического коридора» Каспий — Черное море — Европа статуса «Проекта общего интереса» (PCI). Стороны договорились включить данный проект в десятилетний план развития сетей ЕС (TYNDP), а также пришли к согласию относительно возможного участия Болгарии и необходимых шагах по оптоволоконному компоненту проекта.

Компания Transelectrica, являющаяся оператором электропередающих сетей Румынии, подаст соответствующую заявку на включение проекта в TYNDP в период с 1 апреля по 9 мая 2025 года. Контроль за процессом будет осуществляться совместно с Green Energy Corridor Energy Company (GECO). Как сообщает издание Energy Industry Review, глава болгарского Министерства энергетики Жечо Станков заявил, что его страна может сыграть ключевую роль в реализации проекта. «Болгария поддерживала эту инициативу с самого начала и начинает процедуру присоединения», - подчеркнул Станков, добавив, что болгарский энергетический холдинг (BEH) примет участие в корпоративных обсуждениях технико-экономического обоснования проекта, а в дальнейшем приобретет долю в проектной компании. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя в Facebook итоги будапештской встречи, подчеркнул, что цель проекта — удовлетворить растущий спрос региона на электроэнергию «экологически чистым и максимально дешевым способом». В свою очередь, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил, что на первом этапе по этому коридору может быть передано около 4 гигаватт (ГВт) электроэнергии. «Мы также планируем реализовать аналогичные проекты с нашими партнерами в Центральной Азии — Казахстаном и Узбекистаном, которые выразили заинтересованность в присоединении. Это позволит нам привлечь дополнительные источники энергии», — добавил Шахбазов.

Самый длинный в мире энергетический коридор Идея проекта состоит в том, чтобы превратить Каспий в южноевропейский аналог Северного моря и обеспечить более дешевой энергией регионы Центральной и Юго-Восточной Европы. Линия протяженностью 1200 километров выйдет на берег в Азербайджане, пройдет через Грузию, а затем проляжет по дну Черного моря в Болгарию и Румынию. Стоимость проекта оценивается примерно в 10 миллиардов евро. Следует отметить, что сама идея «зеленого энергетического коридора» из Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в Европу возникла в 2022 году после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. В том же году между упомянутыми четырьмя странами было подписано соответствующее соглашение, после чего проект получил поддержку Евросоюза, пообещавшего выделить на его реализацию 2,3 миллиарда евро. «С началом войны в Украине мы решили отказаться от российского ископаемого топлива и диверсифицировать поставки, обратившись к надежным энергетическим партнерам, таким как страны, сидящие здесь за этим столом», — заявила тогда председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, присутствовавшая в Бухаресте на церемонии подписания соглашения. И добавила, что этот проект может превратить Грузию в «энергетический центр и интегрировать ее во внутренний рынок электроэнергии ЕС». «Для интеграции растущей доли возобновляемых источников энергии нам необходимы более прочные электрические соединения, - подчеркнула фон дер Ляйен. - Именно поэтому черноморский энергетический кабель между Румынией, Грузией и Азербайджаном имеет такое важное значение». С момента подписания соглашения четыре страны-партнера добились значительного прогресса в реализации проекта, который укрепит энергетическую безопасность Европы и поможет сократить выбросы углерода в окружающую среду.

Альтернатива российскому газу Как пишет IEEE Spectrum, одно из наиболее авторитетных мировых изданий в области электроники и электротехники со штаб-квартирой в США, «Зеленый энергетический коридор» поможет Евросоюзу полностью отказаться от импорта российского газа, значительная часть которого использовалась странами Евросоюза для выработки электроэнергии. Не секрет, что многие государства Старого Света до сих пор не могут полностью избавиться от российской «газовой зависимости». Издание отмечает, что создание «Зеленого энергетического коридора» от побережья Каспийского моря до Европы является весьма амбициозным проектом. «Высоковольтный электрический кабель должен пролечь по дну Черного моря на глубине 2200 метров, - пишет IEEE Spectrum. - Его протяженность составит около 1200 километров. А это значит, что в случае реализации проекта он станет самым длинным и глубоким в мире подводным силовым кабелем. Для сравнения: самый протяженный на сегодняшний день 720-километровый подводный силовой кабель, проложенный в Северном море между Великобританией и Норвегией на глубине до 700 метров, передает 1,4 ГВт электроэнергии. Создание коридора предполагает, что Азербайджан и Грузия будут производить в три раза больше «зеленой энергии», чем сейчас. Что, в свою очередь, означает крупные инвестиции».

«Зеленая рокировка» Азербайджана IEEE Spectrum отмечает, что помимо богатых нефтегазовых ресурсов Азербайджан обладает также крупнейшими в регионе запасами возобновляемой энергии. «По данным Международного энергетического агентства, ископаемое топливо по-прежнему составляет 90 процентов экспорта Азербайджана и до 50 процентов его ВВП, - констатирует американское издание. - Однако за последнее десятилетие эта страна предприняла попытку сделать свой энергетический сектор более экологичным. Первым значительным шагом Азербайджана на пути к производству чистой энергии стало завершение в 2023 году строительства солнечной электростанции «Карадаг», расположенной примерно в часе езды от Баку. Эта станция вырабатывает до 230 мегаватт электроэнергии и поставляет ее в сеть Азербайджана. Электростанция находится в природной чашеобразной впадине, покрытой сухим кустарником и окруженной холмами, где лишь изредка можно встретить пастухов со стадами овец. На пологой местности солнечные панели установлены длинными рядами. Каждую минуту или около того тишину нарушает механический жужжащий звук – это двигатели автоматически поворачивают панели вслед за движением солнца». В своей речи на форуме COP29 в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что к 2030 году его страна построит 6 гигаватт возобновляемых энергетических мощностей и уже заключила соглашения о строительстве в общей сложности 10 гигаватт. Что значительно превышает показатель в 1,7 гигаватта, которые страна вырабатывает в настоящее время. Часть дополнительной электроэнергии будет использована внутри Азербайджана, но в основном она предназначена для экспорта.

В обзоре IEEE Spectrum утверждается, что для расширения генерации возобновляемой энергии Азербайджан, в основном, делает ставку на ветроэнергетику, что понятно – в дорожной карте 2022 года от Всемирного банка, Международной финансовой корпорации и Министерства энергетики Азербайджана подсчитано, что к 2040 году Азербайджан мог бы установить на Каспии 7 ГВт морской ветроэнергетики. Ну а на суше первый крупный проект в области ветроэнергетики Азербайджана - 240-мегаваттная электростанция в Хызы и на Апшероне - находится в стадии строительства и, как ожидается, будет введена в эксплуатацию к 2026 году. Еще три солнечные и ветровые электростанции общей мощностью 1 ГВт находятся в стадии разработки. Финансирование и роль ОАЭ, Саудовской Аравии и ЕС Большая часть денег и опыта для этих проектов поступает в Азербайджан из-за рубежа. Государственная компания Объединенных Арабских Эмиратов Masdar, разрабатывающая проекты в области зеленой энергетики, обеспечила финансирование и продолжает эксплуатировать завод в Карадаге. Базирующаяся в Саудовской Аравии компания по развитию энергетики Acwa Power играет ту же роль в создании ветряной электростанции Хызы-Апшерон. На данный момент обе компании объявили, что инвестируют в азербайджанские проекты в области зеленой энергетики в общей сложности более 6 миллиардов долларов. Masdar в одиночку может гарантировать, что обещания президента Азербайджана будут выполнены - к 2030 году компания намерена разработать 10 ГВт чистой энергии, включая проекты, находящиеся в стадии реализации. «В этом регионе у нас большой неиспользованный потенциал, - заявила Марьям Аль Мазруи, руководитель отдела развития бизнеса Masdar в нескольких странах бывшего Советского Союза в интервью изданию IEEE Spectrum в павильоне ОАЭ на COP29. - Ресурсы и инфраструктура доступны, и есть желание это сделать». Некоторые из проектов представляют собой нечто большее, чем просто чистую энергию. Британский энергетический гигант British Petroleum и правительство Азербайджана провели на COP29 церемонию подписания проекта создания солнечной электростанции Shafag мощностью 240 МВт, которая будет построена недалеко от города Джебраила в 350 километрах к юго-западу от Баку.

Технические параметры проекта Первая фаза проекта через Черное море позволит передавать 1,3 гигаватта электроэнергии, что составляет менее четверти от запланированных 6 гигаватт. Согласно технико-экономическому обоснованию, завершенному в рамках форума COP29 и проведенному итальянской инженерной консалтинговой компанией CESI, первый этап проекта потребует вложений от 3,1 до 3,7 миллиарда долларов. Кабельная линия пройдет от порта Анаклия (Грузия) на восточном побережье Черного моря до Констанцы (Румыния) на западном, где для подключения к существующей сети потребуется дополнительная инфраструктура. Поставляемая электроэнергия будет направляться в Венгрию и далее в другие страны Европы. В перспективе вторая фаза проекта расширит пропускную способность подводной линии до 4-6 гигаватт. IEEE Spectrum пишет, что прокладка кабеля по дну Черного моря представляет собой сложнейшую инженерную задачу. В настоящее время опытом прокладки глубоководных электрических кабелей обладают только две компании в мире – Prysmian (Милан) и Nexans (Париж). Они используют специальные суда, перевозящие до 13 тысяч тонн кабелей в сегментах длиной до 200 километров, намотанных на гигантские катушки диаметром до 30 метров. Экипажи кораблей прокладывают около 10 километров кабеля в день. По завершении каждого сегмента рабочие-стыковщики вручную соединяют их, сваривая многочисленные слои. В отличие от телекоммуникационных кабелей, которые могут укладываться в траншеях на глубине до 8 километров, силовые кабели значительно толще и тяжелее, что усложняет их транспортировку и монтаж. В мире ежегодно производится всего 1.200 километров таких кабелей. То есть с учетом высокого спроса на них для реализации черноморского проекта потребуется три-четыре года.