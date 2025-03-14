Россия нашла новый способ обхода санкций

Россия активно применяет биткоин, эфир и стейблкоины (включая Tether) в нефтяной торговле с Китаем и Индией, чтобы обходить западные санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Некоторые российские нефтяные компании используют криптовалюту для конвертации юаней и рупий в рубли. Хотя доля таких расчетов пока сравнительно небольшая, она постепенно растет.

Китайский покупатель переводит оплату за нефть посреднику в юанях на офшорный счет. Затем деньги конвертируются в криптовалюту, переводятся на другой счет, после чего отправляются в Россию и обмениваются на рубли.