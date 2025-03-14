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Россия нашла новый способ обхода санкций

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Россия активно применяет биткоин, эфир и стейблкоины (включая Tether) в нефтяной торговле с Китаем и Индией, чтобы обходить западные санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Некоторые российские нефтяные компании используют криптовалюту для конвертации юаней и рупий в рубли. Хотя доля таких расчетов пока сравнительно небольшая, она постепенно растет.

Китайский покупатель переводит оплату за нефть посреднику в юанях на офшорный счет. Затем деньги конвертируются в криптовалюту, переводятся на другой счет, после чего отправляются в Россию и обмениваются на рубли.

По данным источников, объем криптовалютных транзакций в нефтяной торговле достигает десятков миллионов долларов в месяц.

Несмотря на рост расчетов в криптовалюте, основная часть нефтяных сделок в России по-прежнему проводится в традиционных валютах, включая дирхам ОАЭ.

Источники утверждают, что даже в случае отмены санкций Россия вероятно продолжит использовать криптовалюту для ускорения транзакций.

В марте импорт российской нефти в Индию восстановился после спада, а китайские покупатели вернулись на рынок благодаря снижению цен.

Тем временем, администрация Дональда Трампа усиливает санкции, вводя новые ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский сектора, включая доступ к платежным системам США.

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