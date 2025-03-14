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Пожизненное российскому неонацисту

12:54 1293

Окружной суд Хельсинки приговорил российского неонациста и одного из командиров диверсионно-штурмовой разведывательной группировки «Русич» Воислава Тордена (в прошлом — Ян Петровский) к пожизненному лишению свободы, сообщила финская телерадиокомпания Yle.

Тордена обвиняли в совершении пяти военных преступлений на востоке Украины в сентябре 2014 года. Обвинения связаны с деятельностью «Русича», которая воевала на стороне сепаратистов в Луганской и Донецкой областях. По версии следствия, Торден и участники «Русича» причастны к убийству 22 и ранению еще четырех украинских солдат. Доказательства обвинения основаны на видеозаписях, которые снимали и публиковали сами участники группы.

Согласно обвинению, участники группировки обманом заставили остановиться группу украинских военных, ехавшую на машинах, после чего обстреляли автомобили и ударили по колонне ракетой. Гособвинение запрашивало для Тордена пожизненный срок. Торден на суде отверг все обвинения и отрицал какую-либо причастность к засаде, в результате которой погибли украинские военные.

Воислава Тордена задержали в Финляндии в августе 2023 года за нарушение миграционного законодательства. Власти Украины требовали его экстрадиции, но Верховный суд Финляндии отклонил запрос Киева. 

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