USD 1.7000
EUR 1.8431
RUB 1.9726
Подписаться на уведомления
Россия отказала США: перемирия не будет
Новость дня
Россия отказала США: перемирия не будет

Крупнейшая госкомпания Китая полностью прекратила закупки российской нефти

13:00 651

Государственные нефтяные компании Китая в марте отказываются от российской нефти из-за новых санкций США, пишет Reuters. Полностью поставки прекратила крупнейшая из них — Sinopec, а также Zhenhua Oil. PetroChina и CNOOC продолжили закупки с отгрузкой в марте, но сократили объемы, сообщили осведомленные источники в отрасли.

Один из источников в Sinopec сообщил, что компания остановила закупки российской нефти, поскольку проводит дополнительные проверки на соответствие санкционным требованиям и ожидает «четкой картины» будущего российско-американского соглашения о прекращении войны в Украине. В компании отметили, что возобновят поставки, если переговоры приведут к ослаблению или отмене санкций США в отношении нефти из РФ, добавил собеседник на условиях анонимности.

Китайские компании избегают закупок нефти от поставщиков, на которых были наложены новые санкции. «Сейчас они взяли перерыв, размышляя о том, есть ли способы обойти эти ограничения», — сообщил торговый представитель, близкий к российскому поставщику, регулярно имеющему дело с китайскими государственными покупателями.

PetroChina, традиционный покупатель премиальной марки BCTO (ESPO) у крупнейшего российского производителя «Роснефть», в марте продолжила морские поставки, но в меньших объемах, сообщили два источника. Компания CNOOC, регулярно закупающая российскую нефть и торгующая ею, по словам трейдеров, также сократила объемы отгрузки в марте.

В дополнение к морскому импорту PetroChina продолжила в рамках долгосрочного соглашения поставлять 800 000 — 900 000 баррелей российской нефти в сутки по трубопроводам из сибирских месторождений. Как отмечают трейдеры, Sinopec восполняет дефицит российского импорта за счет поставок из Западной Африки, Ближнего Востока и Бразилии.

Вчера сообщалось, что из-за санкций Дональда Трампа теперь почти все крупные российские банки, а также ЦБ и Мосбиржа находятся под полной международной блокировкой. Никто, включая страны ЕС, больше не сможет покупать российскую нефть без угрозы попасть под вторичные санкции.

NEQSOL Holding анонсирует новый этап проекта «Цифровой Шелковый Путь»
NEQSOL Holding анонсирует новый этап проекта «Цифровой Шелковый Путь»
13:41 206
Самолет спецпосланника Трампа сел в Баку
Самолет спецпосланника Трампа сел в Баку
10:46 6182
Тандем Эрдогана с Алиевым для Европы
Тандем Эрдогана с Алиевым для Европы статья концептуальная
00:20 5060
ЕС выступил с заявлением по миру между Баку и Ереваном
ЕС выступил с заявлением по миру между Баку и Ереваном
12:48 1354
Путин не отказался от планов «доминировать» в Украине
Путин не отказался от планов «доминировать» в Украине Разведка США
12:30 1262
У Трампа раскрыли темы обсуждений переговоров по Украине
У Трампа раскрыли темы обсуждений переговоров по Украине
12:21 1275
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе обновлено 12:35
12:35 1482
Ереван о роспуске Минской группы
Ереван о роспуске Минской группы
12:01 2722
Назван объем гумпомощи Азербайджана Украине
Назван объем гумпомощи Азербайджана Украине
11:27 1976
ООН: Рубена Варданяна судят законно и по делу
ООН: Рубена Варданяна судят законно и по делу преступление и наказание
10:18 4220
Принято решение о сроке военной службы в Азербайджане
Принято решение о сроке военной службы в Азербайджане
11:14 4015

ЭТО ВАЖНО

NEQSOL Holding анонсирует новый этап проекта «Цифровой Шелковый Путь»
NEQSOL Holding анонсирует новый этап проекта «Цифровой Шелковый Путь»
13:41 206
Самолет спецпосланника Трампа сел в Баку
Самолет спецпосланника Трампа сел в Баку
10:46 6182
Тандем Эрдогана с Алиевым для Европы
Тандем Эрдогана с Алиевым для Европы статья концептуальная
00:20 5060
ЕС выступил с заявлением по миру между Баку и Ереваном
ЕС выступил с заявлением по миру между Баку и Ереваном
12:48 1354
Путин не отказался от планов «доминировать» в Украине
Путин не отказался от планов «доминировать» в Украине Разведка США
12:30 1262
У Трампа раскрыли темы обсуждений переговоров по Украине
У Трампа раскрыли темы обсуждений переговоров по Украине
12:21 1275
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе
Али Асадов выступает в Милли Меджлисе обновлено 12:35
12:35 1482
Ереван о роспуске Минской группы
Ереван о роспуске Минской группы
12:01 2722
Назван объем гумпомощи Азербайджана Украине
Назван объем гумпомощи Азербайджана Украине
11:27 1976
ООН: Рубена Варданяна судят законно и по делу
ООН: Рубена Варданяна судят законно и по делу преступление и наказание
10:18 4220
Принято решение о сроке военной службы в Азербайджане
Принято решение о сроке военной службы в Азербайджане
11:14 4015
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться