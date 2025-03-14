Крупнейшая госкомпания Китая полностью прекратила закупки российской нефти

Государственные нефтяные компании Китая в марте отказываются от российской нефти из-за новых санкций США, пишет Reuters. Полностью поставки прекратила крупнейшая из них — Sinopec, а также Zhenhua Oil. PetroChina и CNOOC продолжили закупки с отгрузкой в марте, но сократили объемы, сообщили осведомленные источники в отрасли.

Один из источников в Sinopec сообщил, что компания остановила закупки российской нефти, поскольку проводит дополнительные проверки на соответствие санкционным требованиям и ожидает «четкой картины» будущего российско-американского соглашения о прекращении войны в Украине. В компании отметили, что возобновят поставки, если переговоры приведут к ослаблению или отмене санкций США в отношении нефти из РФ, добавил собеседник на условиях анонимности.

Китайские компании избегают закупок нефти от поставщиков, на которых были наложены новые санкции. «Сейчас они взяли перерыв, размышляя о том, есть ли способы обойти эти ограничения», — сообщил торговый представитель, близкий к российскому поставщику, регулярно имеющему дело с китайскими государственными покупателями.

PetroChina, традиционный покупатель премиальной марки BCTO (ESPO) у крупнейшего российского производителя «Роснефть», в марте продолжила морские поставки, но в меньших объемах, сообщили два источника. Компания CNOOC, регулярно закупающая российскую нефть и торгующая ею, по словам трейдеров, также сократила объемы отгрузки в марте.

В дополнение к морскому импорту PetroChina продолжила в рамках долгосрочного соглашения поставлять 800 000 — 900 000 баррелей российской нефти в сутки по трубопроводам из сибирских месторождений. Как отмечают трейдеры, Sinopec восполняет дефицит российского импорта за счет поставок из Западной Африки, Ближнего Востока и Бразилии.

Вчера сообщалось, что из-за санкций Дональда Трампа теперь почти все крупные российские банки, а также ЦБ и Мосбиржа находятся под полной международной блокировкой. Никто, включая страны ЕС, больше не сможет покупать российскую нефть без угрозы попасть под вторичные санкции.