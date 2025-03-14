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Состоялась инфосессия по деятельности центра DOST

13:09 201

Новый указ президента Ильхама Алиева направлен на совершенствование и оптимизацию деятельности Агентства DOST и предоставляемых им услуг. Об этом сообщили на информационной сессии, организованной Министерством труда и социальной защиты населения, посвященной деятельности агентства.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев подчеркнул важность концепции DOST, инициированной первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Он отметил, что благодаря принципу «одного окна» государственные социальные услуги предоставляются оперативно, прозрачно и в полной мере соответствуют потребностям граждан.

Работа по совершенствованию услуг DOST продолжается, и новый указ президента подтверждает этот процесс, расширяя перечень предоставляемых услуг. В связи с последними социальными реформами их количество постоянно увеличивается.

В ходе сессии была представлена презентация о деятельности Агентства DOST. Отмечалось, что за весь период работы центров было обслужено более 3,3 миллиона граждан, в том числе за первые два месяца текущего года – 159 тысяч человек. В 2024 году среднее количество ежедневных обращений составляет 4,2 тысячи.

Согласно данным, уровень удовлетворенности граждан услугами DOST достигает 98,5%. Среднее время ожидания в центрах в этом году составляет 2 минуты 41 секунду, а среднее время обслуживания – 7 минут 28 секунд.

Также было сообщено, что в рамках программы «Добровольный ДРУГ» зарегистрировано около 140 тысяч заявок, а в самой программе участвуют 6100 человек.

На сессии обсуждались планы по расширению сети центров DOST, внедрению инновационных решений, совершенствованию управления человеческими ресурсами и улучшению работы посреднической службы. Кроме того, рассматривались достижения агентства на международной арене, а также работы, проводимые на месторождениях.

В завершение участники обсудили текущие направления деятельности учреждения и предстоящие задачи.

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