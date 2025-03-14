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«Теперь мяч на стороне Армении»

Баку о мирном соглашении
13:13 850

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил, что после подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией стороны отзовут взаимные иски, поданные в международные суды.

 Ссылаясь на заявление Азербайджана о завершении переговоров по тексту мирного соглашения, Эльнур Мамедов отметил, что процесс движется в этом направлении.

«После Отечественной войны Азербайджан подал межгосударственные иски против Армении в связи с 30-летней оккупацией, этническими чистками и другими международными преступлениями. Эти дела находятся на разных стадиях рассмотрения в Европейском суде по правам человека, Международном суде справедливости и Международном арбитражном суде. В последние два года велась работа над соглашением о нормализации межгосударственных отношений, а накануне министр иностранных дел Джейхун Байрамов сообщил о согласовании 17 статей мирного договора», - сказал замглавы МИД.

По его словам, Азербайджан ожидает, что на следующем этапе Армения внесет изменения в Конституцию, устранив территориальные претензии к Баку. Также в течение этого периода стороны намерены обратиться в Минскую группу ОБСЕ для ее ликвидации. Согласно одной из двух последних статей мирного соглашения, стороны обязуются отозвать взаимные иски в международных судах. В текущем тексте договора это уже отражено.

«Теперь мяч на стороне Армении. Мы ждем шагов, которые они должны предпринять на следующем этапе. В настоящее время встреча глав МИД не планируется», - сказал Мамедов.

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