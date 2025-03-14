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AZAL возобновляет рейсы в Самарканд

билеты уже в продаже
13:12 364

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 1 апреля возобновляет регулярные рейсы в Самарканд — один из уникальных городов Востока. Авиабилеты по маршруту Баку-Самарканд-Баку уже в продаже, сообщили в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines.

«Рейсы из Баку в Самарканд будут выполняться по вторникам и субботам, в обратном направлении — по средам и воскресеньям. Теперь у пассажиров AZAL есть прекрасная возможность открыть для себя этот культурный и исторический центр Узбекистана. Отправляйтесь в путешествие с AZAL и окунитесь в древнюю атмосферу города!» - заявили в пресс-службе

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентов AZAL.

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