AZAL возобновляет рейсы в Самарканд

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 1 апреля возобновляет регулярные рейсы в Самарканд — один из уникальных городов Востока. Авиабилеты по маршруту Баку-Самарканд-Баку уже в продаже, сообщили в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines.

«Рейсы из Баку в Самарканд будут выполняться по вторникам и субботам, в обратном направлении — по средам и воскресеньям. Теперь у пассажиров AZAL есть прекрасная возможность открыть для себя этот культурный и исторический центр Узбекистана. Отправляйтесь в путешествие с AZAL и окунитесь в древнюю атмосферу города!» - заявили в пресс-службе

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентов AZAL.