Венгрия не допустит поспешного вступления Украины в Евросоюз и считает, что Брюссель обещает ей присоединение к сообществу только ради того, чтобы она продолжала военные действия против России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Орбан напомнил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно подтвердила намерение обеспечить присоединение Украины к ЕС до 2030 года. «Сегодня официальная позиция Брюсселя заключается в том, что Украина должна быть принята в ЕС как можно быстрее. Подразумевается, что это должно произойти в течение года или двух», — сказал глава правительства.

По его словам, «европейские лидеры решили, что Украина должна продолжать военные действия против России в обмен на ускоренное членство в ЕС».

«Это разрушит весь Евросоюз. Это уничтожит нас», — подчеркнкл премьер, пояснив, что поспешное присоединение Украины к блоку нанесет непоправимый экономический ущерб европейским странам.

Орбан считает, что полноценное членство Украины в Европейском союзе разрушит венгерскую экономику. Поэтому Венгрия не допустит, чтобы такое решение «принималось несколькими умниками в Брюсселе на бумаге» без учета мнения всех стран, предупредил глава правительства.

Он также отметил, что Северная Македония, Сербия и Черногория гораздо лучше готовы к вступлению в ЕС, чем Украина.