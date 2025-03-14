В Минздраве обсуждают вопрос популяризации в мире Нафталана

Для обеспечения устойчивого развития оздоровительного туризма и исполнение задач, предусмотренных в распоряжении президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «О дополнительных мерах, связанных с повышением роли нафталанской нефти в развитии оздоровительного туризма» приказом министра здравоохранения Теймура Мусаева создана Рабочая группа. С целью обсуждения предложений, подготовленных Рабочей группой, 14 марта в Министерстве здравоохранения состоялось очередное заседание.

В заседании Рабочей группы, проводимой под председательством заместителя министра здравоохранения Ильгара Гасымова, приняли участие представители Азербайджанского института стандартизации Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджанской Республики, Министерства здравоохранения, Министерства науки и образования, Министерства экологии и природных ресурсов, а также Исполнительной власти города Нафталан.