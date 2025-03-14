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Венгрию могут лишить права голоса в Евросоюзе

13:33 370

Чиновники Европейского союза обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса, поскольку Будапешт имеет возможность заблокировать многие совместные решения Евросоюза. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным газеты, к Будапешту хотят применить статью 7 Договора ЕС, что станет крайней мерой по лишению государства-члена голоса. Но, как пишет FT, в Брюсселе осознают «политические проблемы и последствия такого шага».

В издании обратили внимание, что вероятность лишения Венгрии голоса возрастет в случае отказа руспублики поддерживать продление срока действия экономических санкций против России.

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