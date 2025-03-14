NEQSOL Holding анонсирует новый этап проекта «Цифровой Шелковый Путь»

Стратегический проект предусматривает строительство волоконно-оптической кабельной линии протяженностью 380 км по дну Каспийского моря, соединяющей Сумгаит (Азербайджан) и Актау (Казахстан). Это обеспечит передачу данных с высокой пропускной способностью и высокоскоростное интернет-соединение до 400 терабит/с.

Проект Транскаспийской кабельной линии реализуется компанией AzerTelecom, являющейся магистральным интернет-провайдером Азербайджана и входящей в состав NEQSOL Holding, в партнерстве с телекоммуникационным оператором Казахстана Kazakhtelecom.

«Транскаспийская кабельная линия является важной частью «Цифрового Шелкового Пути» — мегапроекта по созданию цифрового телекоммуникационного коридора, который пройдет по территории различных стран, включая Азербайджан, Грузию, Турцию, Казахстан и Туркменистан», — отметил Юсиф Джаббаров, генеральный директор NEQSOL Holding.

«Эта цифровая инфраструктура обеспечит наиболее оптимальный и короткий маршрут между Европой и Азией с высокой скоростью передачи данных, значительно укрепив региональное сотрудничество и способствуя экономическому развитию стран региона. Я искренне горжусь командой, которая осуществляет этот проект, создавая историческую веху для всего региона», — добавил Юсиф Джаббаров.

Строительство Транскаспийской кабельной линии будет осуществляться в несколько этапов, включая оценку прибрежных территорий и морского дна, проектирование и производство высококачественных устойчивых кабелей, а также их транспортировку и установку. AzerTelecom и Kazakhtelecom планируют завершить строительство до конца 2026 года.