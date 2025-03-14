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NEQSOL Holding анонсирует новый этап проекта «Цифровой Шелковый Путь»

13:41 217

NEQSOL Holding сообщает об успешном завершении тендерных процедур и начале первого этапа строительства Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии – важного элемента инициированного холдингом мегапроекта «Цифровой Шелковый Путь» (Digital Silk Way).

Проект Транскаспийской кабельной линии реализуется компанией AzerTelecom, являющейся магистральным интернет-провайдером Азербайджана и входящей в состав NEQSOL Holding, в партнерстве с телекоммуникационным оператором Казахстана Kazakhtelecom.

Стратегический проект предусматривает строительство волоконно-оптической кабельной линии протяженностью 380 км по дну Каспийского моря, соединяющей Сумгаит (Азербайджан) и Актау (Казахстан). Это обеспечит передачу данных с высокой пропускной способностью и высокоскоростное интернет-соединение до 400 терабит/с.

«Транскаспийская кабельная линия является важной частью «Цифрового Шелкового Пути» — мегапроекта по созданию цифрового телекоммуникационного коридора, который пройдет по территории различных стран, включая Азербайджан, Грузию, Турцию, Казахстан и Туркменистан», — отметил Юсиф Джаббаров, генеральный директор NEQSOL Holding.

«Эта цифровая инфраструктура обеспечит наиболее оптимальный и короткий маршрут между Европой и Азией с высокой скоростью передачи данных, значительно укрепив региональное сотрудничество и способствуя экономическому развитию стран региона. Я искренне горжусь командой, которая осуществляет этот проект, создавая историческую веху для всего региона», — добавил Юсиф Джаббаров.

Строительство Транскаспийской кабельной линии будет осуществляться в несколько этапов, включая оценку прибрежных территорий и морского дна, проектирование и производство высококачественных устойчивых кабелей, а также их транспортировку и установку. AzerTelecom и Kazakhtelecom планируют завершить строительство до конца 2026 года.

О NEQSOL Holding

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в сферах телекоммуникаций, энергетики, строительства и высоких технологий. Группа компаний обслуживает более 25 миллионов клиентов по всему миру. Дополнительную информацию можно найти на сайте: https://www.neqsolholding.com

О компании AzerTelecom

AzerTelecom является ведущей телекоммуникационной компанией Азербайджана, предоставляющей услуги связи на уровне оптового оператора, а также цифровые и другие сервисы. AzerTelecom является частью Azerconnect Group, входящей в состав NEQSOL Holding.

О компании Kazakhtelecom

Kazakhtelecom — это крупнейшая телекоммуникационная компания Казахстана, обладающая статусом национального оператора связи. Компания предоставляет услуги фиксированной телефонии, широкополосного интернета, цифрового телевидения, мобильной связи и другие телекоммуникационные услуги.

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