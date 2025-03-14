Громкое убийство в Одессе: застрелен антироссийский активист

14 марта в центре Одессы неизвестный застрелил мужчину. По данным РБК-Украина, погибшим является активист, волонтер и блогер Демьян Ганул.

Ганул был известен своей деятельностью по декоммунизации, борьбе с незаконными застройками и поддержке ВСУ. Он организовывал акции против советских памятников, участвовал в Революции достоинства и противостоянии пророссийским силам в Одессе 2 мая 2014 года.

Активист неоднократно становился жертвой нападений. В 2020 году его автомобиль подожгли, а затем обстреляли вблизи села Визирка. В 2023 году в Одессе на него напали неизвестные в военной форме, что вызвало общественный резонанс.

В день убийства злоумышленник открыл огонь по прохожему и скрылся. Полиция проводит расследование и устанавливает обстоятельства преступления.

Глава МВД Украины взял расследование убийства Ганула под личный контроль.