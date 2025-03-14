Ночной гость Путина

Президент РФ Владимир Путин вчера поздно вечером принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, через которого он передал информацию американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Вчера поздно вечером уже он (Уиткофф) был принят президентом Путиным, была предоставлена российской стороне дополнительная информация. Через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа», - сказал Песков. Пресс-секретарь добавил, что по вопросу прекращения войны в Украине есть основания испытывать «осторожный оптимизм».

По его словам, время разговора Путина и Трампа пока не определено.

«Точное время разговора двух президентов пока не согласовано. Но, вместе с тем, после того как господин Уиткофф всю информацию, полученную в Москве, доведет до своего главы государства, будем определяться со сроками проведения разговора», - заявил представитель Кремля.

«Понимание того, что такой разговор нужен, есть с двух сторон», - добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ также не подтвердил информацию, что спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог был отстранен от переговоров с РФ по просьбе Кремля из-за его проукраинской позиции: «Нет, я не могу подтвердить». «Это их решение, кого назначать, кого не назначать. Нет, это я совсем не могу подтвердить», - добавил он.