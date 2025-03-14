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При поддержке Azercell стартовал «Конкурс бизнес-кейсов Азербайджана 2025»

13:52 62

При поддержке Azercell и организации Ассоциации азербайджанских выпускников, получивших образование в США (AAA), стартовал «Конкурс бизнес-кейсов Азербайджана 2025» (Azerbaijan Business Case Competition 2025 - ABCC).

Конкурс основан на решении реальных бизнес-кейсов из Harvard Business Review и направлен на развитие у студентов аналитического мышления, стратегического планирования и финансового анализа.

Для участия в конкурсе заявки подали 107 команд, 91 из которых были допущены к этапу собеседования, 26 - вышли в следующий тур. В соревнованиях принимают участие студенты 2-го, 3-го и 4 курсов бакалавриата, а также магистранты ведущих университетов Азербайджана.

На этапе «Сессии» (ABCC Sessions) для участников конкурса были организованы тренинги, направленные на развитие бизнес-аналитических и презентационных навыков.

15 марта в Университете ADA пройдут пробные презентации (Mock Round) проектов, а 5 апреля - полуфинал и финал. Три команды-победителя получат денежные призы в размере 8 000, 4 000 и 2 000 AZN.

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