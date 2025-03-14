Вэнс: Пока Байден спал, страной управляла его жена

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что при Джо Байдене страной фактически управляла его жена, пока он спал. Об этом он сказал в интервью Fox News.

«У нас не будет администрации, где президент спит на встречах, а его жена их проводит», — заявил Вэнс.

По его словам, это привело к кризису в экономике, включая триллионный торговый дефицит. Новый президент Дональд Трамп намерен изменить этот курс.

Вэнс напомнил, что Байден неоднократно засыпал на публичных мероприятиях, в том числе на дебатах в 2024 году и во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в 2021 году.